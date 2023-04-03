"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой
Сергей Сатановский
33 мин. назад
МВД России обнародовало видео с признанием Дарьи Треповой в том, что она передала статуэтку со взрывчаткой блогеру Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва. Что еще известно о Треповой?
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Утром в понедельник, 3 апреля, Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой. 26-летнюю девушку подозревают в причастности к прогремевшему накануне в петербургском кафе Street Food Bar взрыву, в результате которого погиб блогер и военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) и 30 человек получили ранения.
По факту взрыва СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Среди основных версий следствие рассматривает преднамеренное убийство, "совершенное общественно опасным способом", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Внутри гипсовой статуэтки, которую Трепова, как она призналась после задержания, вручила Татарскому, могло, по словам источника "Интерфакса", находиться радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами мощностью от 100 до 200 граммов в тротиловом эквиваленте: "СВУ, судя по всему, было активировано после того, как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе".
Взрыв в кафе Street Food Bar
Первые сообщения СМИ о задержании Дарьи Треповой появились через несколько часов после взрыва в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, случившегося вечером 2 апреля. В кафе проходила встреча с военным провластным блогером Владленом Татарским, который вел Telegram-канал, активно поддерживающий российское вторжение в Украину. У канала более 560 тысяч подписчиков.
Видео с камер видеонаблюдения запечатлели, как внешне похожая на Трепову девушка проносит в это заведение небольшую скульптуру, изображающую Татарского.
Как рассказали в СМИ участники встречи, организаторы сначала не разрешили пронести скульптуру в помещение из-за опасений, что в ней может быть заложена бомба. Позднее, по словам оцевидцев, сам Татарский попросил принести ему статуэтку. Вскоре после этого произошел взрыв, в результате которого блогер погиб, а более 30 человек получили ранения.
На сайте университета сохранилась ведомость, согласно которой Дарья Трепова в декабре 2018 года с оценками 3 и 5 сдала экзамен по допуску к осуществлению медицинской деятельности. 3 апреля администрация СПбГУ опубликовала заявление, в котором говорится что Трепова больше не является студенткой вуза. "Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова не является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета. Отчислена из СПбГУ в 2019 году по собственному желанию", - написала проректор по учебной работе Марина Лаврикова.
Трепову задерживали на антивоенном митинге
Дарья Трепова долгое время работала в магазине винтажной одежды, но уволилась оттуда около месяца назад, после чего переехала в Москву, сообщает "Медиазона" со ссылкой на близких девушки.
Трепова была замужем за Дмитрием Рыловым, который сейчас проживает в Грузии. Петербургское отделение Либертарианской партии России (ЛПР) назвало Рылова членом этой партии после его задержания на первой антивоенной акции в городе 24 февраля 2022 года. "Дмитрий не числится в нашей партии", - заверила DW исполняющая обязанности пресс-секретаря ЛПР Дарья Петрушенко. Он может быть членом другой Либертарианской партии, лидером которой является Ярослав Конвей (партия раскололась в 2020 году).
"Я считаю, что Дарью подставили и использовали некие люди для своих целей. Я на 100% уверен, что Дарья не знала, что именно она проносит в зал", - сообщил Дмитрий Рылов Telegram-каналу "Можем объяснить". Он назвал жену "очень добрым и чутким человеком", который никогда не пошел бы на убийство.
НАК обвинил в теракте в Петербурге ФБК, а ФБК - ФСБ
Дмитрий Рылов также рассказал, что его супругу задержали в квартире его знакомого Дмитрия Касинцева. Рылов якобы сам попросил знакомого приютить Дарью, "когда еще ничего не было известно, что случилось". По словам Рылова, Касинцева тоже задержали.
В последнем перед задержанием посте в Instagram Дарья Трепова опубликовала фото, на котором она запечатлена сидящей предположительно в одном из кафе. "На этой фотографии кажется, что я не работаю, но на самом деле я работаю", - подписала она снимок. Сейчас аккаунт Треповой в этой соцсети удален.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) России в своем заявлении назвал Дарью Трепову "активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией Навального". В заявлении на сайте НАК утверждается, что теракт спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентов ФБК. Директор фонда Иван Жданов в ответ заявил, что Владлена Татарского устранила ФСБ.