"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой

МВД России обнародовало видео с признанием Дарьи Треповой в том, что она передала статуэтку со взрывчаткой блогеру Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва. Что еще известно о Треповой?

Утром в понедельник, 3 апреля, Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой. 26-летнюю девушку подозревают в причастности к прогремевшему накануне в петербургском кафе Street Food Bar взрыву, в результате которого погиб блогер и военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) и 30 человек получили ранения.

По факту взрыва СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Среди основных версий следствие рассматривает преднамеренное убийство, "совершенное общественно опасным способом", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В кафе Street Food Bar после взрыва, 2 апреля 2023 года Фото: Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS

Внутри гипсовой статуэтки, которую Трепова, как она призналась после задержания, вручила Татарскому, могло, по словам источника "Интерфакса", находиться радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами мощностью от 100 до 200 граммов в тротиловом эквиваленте: "СВУ, судя по всему, было активировано после того, как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе".

Взрыв в кафе Street Food Bar

Первые сообщения СМИ о задержании Дарьи Треповой появились через несколько часов после взрыва в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, случившегося вечером 2 апреля. В кафе проходила встреча с военным провластным блогером Владленом Татарским, который вел Telegram-канал, активно поддерживающий российское вторжение в Украину. У канала более 560 тысяч подписчиков.

Блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге 2 апреля 2023 года Фото: Anton Vaganov/REUTERS

Видео с камер видеонаблюдения запечатлели, как внешне похожая на Трепову девушка проносит в это заведение небольшую скульптуру, изображающую Татарского.

Как рассказали в СМИ участники встречи, организаторы сначала не разрешили пронести скульптуру в помещение из-за опасений, что в ней может быть заложена бомба. Позднее, по словам оцевидцев, сам Татарский попросил принести ему статуэтку. Вскоре после этого произошел взрыв, в результате которого блогер погиб, а более 30 человек получили ранения.

Бывшая студентка СПбГУ

Дарья Трепова до недавнего времени жила и училась в Санкт-Петербурге. Здесь она, по данным журналистов, закончила художественную школу и лицей №408 . DW обнаружила, что ученица этого лицея по имени Дарья Трепова в 2015 году получила диплом третьей степени за работу на тему "Карательная психиатрия". После школы девушка поступила в СПбГУ, где изучала медицину.

На сайте университета сохранилась ведомость, согласно которой Дарья Трепова в декабре 2018 года с оценками 3 и 5 сдала экзамен по допуску к осуществлению медицинской деятельности. 3 апреля администрация СПбГУ опубликовала заявление, в котором говорится что Трепова больше не является студенткой вуза. "Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова не является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета. Отчислена из СПбГУ в 2019 году по собственному желанию ", - написала проректор по учебной работе Марина Лаврикова.

Трепову задерживали на антивоенном митинге

Дарья Трепова долгое время работала в магазине винтажной одежды, но уволилась оттуда около месяца назад, после чего переехала в Москву, сообщает "Медиазона" со ссылкой на близких девушки.

Акция протеста в Петербурге против вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS

Трепова была замужем за Дмитрием Рыловым, который сейчас проживает в Грузии. Петербургское отделение Либертарианской партии России (ЛПР) назвало Рылова членом этой партии после его задержания на первой антивоенной акции в городе 24 февраля 2022 года. "Дмитрий не числится в нашей партии", - заверила DW исполняющая обязанности пресс-секретаря ЛПР Дарья Петрушенко. Он может быть членом другой Либертарианской партии, лидером которой является Ярослав Конвей (партия раскололась в 2020 году).

"Я считаю, что Дарью подставили и использовали некие люди для своих целей. Я на 100% уверен, что Дарья не знала, что именно она проносит в зал", - сообщил Дмитрий Рылов Telegram-каналу "Можем объяснить". Он назвал жену "очень добрым и чутким человеком", который никогда не пошел бы на убийство.

НАК обвинил в теракте в Петербурге ФБК, а ФБК - ФСБ

Дмитрий Рылов также рассказал, что его супругу задержали в квартире его знакомого Дмитрия Касинцева. Рылов якобы сам попросил знакомого приютить Дарью, "когда еще ничего не было известно, что случилось". По словам Рылова, Касинцева тоже задержали.

В последнем перед задержанием посте в Instagram Дарья Трепова опубликовала фото, на котором она запечатлена сидящей предположительно в одном из кафе. "На этой фотографии кажется, что я не работаю, но на самом деле я работаю", - подписала она снимок. Сейчас аккаунт Треповой в этой соцсети удален.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России в своем заявлении назвал Дарью Трепову "активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией Навального". В заявлении на сайте НАК утверждается, что теракт спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентов ФБК. Директор фонда Иван Жданов в ответ заявил, что Владлена Татарского устранила ФСБ.

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