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На месте взрыва в Санкт-Петербурге
Фото: Anton Vaganov/REUTERS
ПолитикаУкраина

Взрыв в Петербурге и другие события 403-го дня войны

Виталий Кропман
1 ч. назад

В Петербурге взорвали "военкора" Татарского. СНБО Украины представило "12 шагов деоккупации Крыма". Посол Украины в ФРГ раскритиковал немецких политиков. Небоевые потери России в Украине.

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На 403-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 2 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российского "военкора" взорвали в кафе

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, принадлежащем хозяину ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, в воскресенье, 2 апреля, был убит известный российский "военкор" Владлен Татарский. По информации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, также пострадали 25 человек, 19 из которых были госпитализированы.

Российский
Российский "военкор" Владлен ТатарскийФото: Telegram @Vladlentatarskybooks/via REUTERS

По информации СМИ, взрывчатка, масса которой составила 200 гр в тротиловом эквиваленте, могла находиться в статуэтке, подаренной "военкору" незадолго до взрыва неизвестной девушкой. Возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

СНБО Украины представило "12 шагов деоккупации Крыма"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обнародовал программу "12 шагов по деоккупации Крыма". Документ, представляющий собой план юридических и организационных мероприятий, которые будут проведены после возвращения в состав Украины аннексированного Россией полуострова, был опубликован  в аккаунте Данилова в социальной сети Facebook

В числе предложенных пунктов: немедленное освобождение всех граждан Украины, преследуемых РФ по политически мотивированным причинам с 2014 года, признание незаконными всех сделок, заключенных не по украинскому законодательству после февраля 2014 года с возвращением имущества прежним собственникам, депортацию всех граждан России, "незаконно приехавших проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года", уголовное преследование бывших граждан Украины за коллаборационизм и госизмену, создание "люстрационного механизма", "детоксикация" общественного сознания, используя методы денацификации Германии после Второй мировой войны.

Кроме того, предполагается разрушение Крымского моста "с целью обеспечения полной свободы мореходства", референдум по вопросу проекта и местоположения в Крыму памятника "русский военный корабль идёт на…", а также переименование Севастополя, который играет "определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории".

Сводки из зоны боевых действий

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли по территории Украины 5 ракетных и 22 авиационных удара, а также совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры населенных пунктов, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские военные отмечают, что противник продолжает сосредотачивать наступательные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ не проводили наступательных действий и укрепляли оборонительные позиции.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы пртивника,1 пункт управления и 2 "других важных  объекта врага", указывается в сводке Генштаба ВСУ.

Ракетный удар по Константиновке

Утром российские войска обстреляли центральную часть города Константиновка в Донецкой области. По информации главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в результате обстрела погибли шесть и были ранены восемь человек. Кроме того, пострадали 16 многоэтажных и восемь частных домов, детское дошкольное учреждение и три автомобиля. Удар по Константиновке, уточнил Ермак, былнанесен двумя ракетами С-300 и четырьмя залпами РСЗО "Ураган".

Посол Украины в ФРГ раскритиковал немецких политиков

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев
Посол Украины в ФРГ Алексей МакеевФото: Jean MW/Future Image/IMAGO

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев раскритиковал бывших высокопоставленных представителей правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и профсоюзов за призывы начать мирные переговоры между Москвой и Киевом. "Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это цинизм чистой воды по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии", - заявил дипломат в интервью агентству dpa. По его мнению, такие инициативы преследуют лишь одну цель: "скрыть преступления России и, соответственно, ответственность российского режима".

1 апреля сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), историк Петер Брандт (Peter Brandt), а также экс-глава Немецкого объединения профсоюзов Райнер Хоффман (Rainer Hoffmann) и бывший депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер (Michael Müller) обнародовали обращение к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) под названием "Установить мир!". В этом послании содержится призыв Шольцу добиваться вместе с Францией посреднической помощи со стороны Бразилии, Китая, Индии и Индонезии с целью скорейшего установления режима прекращения огня в войне против Украины. "Это необходимый шаг для того, чтобы положить конец смертям и выявить возможности для установления мира. Только так может быть проложен путь к построению совместной архитектуры безопасности в Европе", - подчеркивается в обращении.

Захват заложников в Брянской области

В Брянской области 35-летний мобилизованный из Самарской области, узнав, что два его племянника погибли на войне в Украине, взял в заложники 8 сослуживцев - пятерых мобилизованных рядовых и троих офицеров, сообщил Telegram-канал Baza. По его сведениям, инцидент произошел вечером 1 апреля в деревне Плавна, в местном доме культуры. "Он был вооружен автоматом, также у него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал", - указывает Baza. В итоге после длившегося час разговора с командиром воинской части мобилизованный отпустил заложников и сдался.

Небоевые потери России в Украине

Существенная доля потерь личного состава российских войск, составляющих с начала войны около 200 тысяч человек, вызвана небоевыми причинами, считает британская разведка. В связи с этим военные аналитики Минобороны Великобритании напоминают, что 27 марта в одном из российский новостных каналов в Telegram сообщалось о "чрезвычайно большом" числе инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди дислоцированных в Украине россиян. Среди других причин небоевых потерь в Лондоне называют, предположительно, плохое обучение обращению с оружием, ДТП и переохлаждение.

В отчете военной разведки отмечается, что российское командование, вероятно, считает наиболее опасным для поддержания высокого уровня боеспособности злоупотребление алкоголем, однако из-за широкого распространения пьянства в российском обществе оно долгое время негласно считалось частью военных будней, причем даже во время боевых действий.

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