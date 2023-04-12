Санкции США против 120 лиц и компаний из РФ и других стран

На 413-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 12 апреля (время московское).

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Финляндия не предоставит Украине истребители Hornet, сообщило финское издание Uutissuomalainen (USU). По его данным, об этом говорится в ответе Минобороны страны на запрос Украины о проведении переговоров по истребителям. Как заявил в интервью USU министр обороны Антти Кайкконен, финская армия будет использовать эти самолеты еще несколько лет, после чего закончится их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий. По словам Кайкконена, дискуссия о возможной передаче самолетов Украине не является актуальной. Украина получила ответ на прошлой неделе.

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США ввели санкции против 34 физических и более 120 юридических лиц из России и других государств. Соответствующий список опубликовало в среду на своем сайте Министерство финансов США. Нынешний санкционный пакет, по данным ведомства, направлен против компаний и организаций, которые помогают России вести войну против Украины, в том числе поставляя ей товары двойного назначения в обход действующих санкций Запада.

Штрафные меры наложены, в частности, на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, бывшего министра транспорта и гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха, дочь и отца депутата Госдумы Варвару и Владимира Скочи. Под санкции попали "Международный инвестиционный банк" со штаб-квартирой в Будапеште, движение "Юнармия", российские компании "Металлоинвест" и "Мегафон", USM Алишера Усманова, десятки других российских и кипрских фирм, четыре турецких и одна китайская компания - China Head Aerospace Technology, которую подозревают в связях с Евгением Пригожиным.

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Потери личного состава российских войск за 11 апреля увеличились на 730 до 180 050 убитыми, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook. По его данным, за прошедшие сутки были уничтожены 5 артиллерийских систем, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 беспилотника.

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Россия по данным на утро среды держала на боевом дежурстве в Черном море четыре корабля, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет, сообщило командование Военно-морских сил ВСУ в Telegram-канале. По его данным, в Средиземном море российские ВМС увеличили корабельную группировку до 8 кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 36 ракет.

Из Беларуси в РФ экстрадировали Алексея Москалева

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Из Беларуси в Россию экстрадировали Алексея Москалева, осужденного в РФ по делу о "дискредитации" армии, сообщило издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на белорусского адвоката, который 12 апреля попытался встретиться с подзащитным в СИЗО в Жодино. Дочь Москалева Маша в апреле 2022 года нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок. В декабре на него завели уголовное дело о повторной "дискредитации" армии из-за комментариев в соцсети. Суд в Тульской области 28 марта приговорил Москалева к двум годам колонии. Он сбежал до суда из-под домашнего ареста и был задержан в Минске 30 марта.

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Шесть человек получили ранения в среду в результате российского обстрела Двуречной в Харьковской области и Никополя в Днепропетровской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в Двуречной Купянского района тяжелые ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в ходе артиллерийского обстрела войсками РФ в Никополе ранены четверо горожан, двое из них были госпитализированы. Повреждены более 13 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Миссия ООН в Украине осудила предполагаемую казнь украинского пленного

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине возмущена особо ужасающими видео c предполагаемым обезглавливанием украинского военнопленного российскими солдатами, появившимися в социальных сетях 11 апреля. "К сожалению, это не единичный случай. В недавних отчетах Миссия зафиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных. Эти последние нарушения также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

На одном из видео показана жестокая казнь человека, который, предположительно, является украинским военнопленным, а на другом - изуродованные тела предполагаемых украинских солдат.

В России написали донос на Аллу Пугачеву

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Алла Пугачева Фото: Grigory Sysoyev/picture alliance

Генпрокуратуру РФ попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ, сообщает ТАСС. Доносчиком выступил все тот же Z-патриот Виталий Бородин, недовольным тем, что Пугачева, проживая в Израиле, продолжает критиковать российскую агрессию против Украины. Как утверждает Бородин, Пугачева поддерживает деятелей культуры, которые покинули Россию, критикуют войну и якобы оказывают финансовую помощь Украине. Днем ранее стало известно, что он также написал донос на актрису Лию Ахеджакову с аналогичными обвинениями.

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Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках. За проголосовали 163 сенатора, против 1 (Людмила Нарусова). Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг. Если повестка в письменной или электронной форме не вручена, то будет считаться в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

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Дарья Трепова в зале суда Фото: Anton Novoderezhkin/ITAR-TASS/IMAGO

Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, обжаловала ее арест, сообщили в пресс-службе Басманного суда. Суд арестовал Дарью Трепову на два месяца по ходатайству следствия 4 апреля. Защита просила избрать девушке меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Хроника событий 12 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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