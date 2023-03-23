Снаряды с обедненным ураном: что о них нужно знать

Вместе с танками Великобритания собирается поставить Украине снаряды к ним с обедненным ураном. В чем его особенности и где его уже применяли - в материале DW.

С подачи президента Владимира Путина в России и на Западе продолжают обсуждать запланированные поставки Украине оружия с обедненным ураном. Глава Кремля во вторник, 21 марта, сказал, что Москва будет реагировать, но не уточнил, как именно. В этой связи Путин обвинил Запад в намерениях применить "оружие с ядерным компонентом". Глава МИДа Сергей Лавров назвал поставки "шагом к наращиванию эскалации". Поводом стало заявление властей Великобритании о планах передать Украине не только танки Challenger, но и снаряды к ним, содержащие обедненный уран. DW собрала основные факты об этом оружии.

Что такое обедненный уран, и почему его ценят военные

Обедненный уран - это металл, побочный продукт, который образуется при обогащении урана для атомных электростанций. Его радиоактивность может составлять около 60 процентов от обычного, естественного урана.

Подбитый иракский танк в Кувейте, апрель 1991 Фото: PASCAL GUYOT/dpa/picture alliance

Одно из главных свойств обедненного урана - высокая плотность. Для сравнения - она на 70 процентов превышает плотность свинца. Это, а также относительная дешевизна металла делают его привлекательным для оборонной промышленности. Снаряды с обедненным ураном пробивают стальную броню намного лучше обычных. Из этого металла изготавливают элементы для авиационных и танковых снарядов, а также броню для танков.

Принцип действия снаряда с обедненным ураном состоит в следующем: он не взрывается, а прошивает броню танка, воспламеняя его боекомплект и топливо. При попадании в цель возникают чрезвычайно высокие температуры, снаряд плавится и частично испаряется, а образовавшаяся урановая пыль воспламеняется. Обедненный уран не является ядерным оружием, и его использование не запрещено.

Какие страны владеют оружием и применяли его

Снарядами с обедненным ураном владеют многие страны, среди которых США, Великобритания, Франция, Китай, Россия и другие. Армия Германии их не использует.

Первое масштабное применение этих снарядов было в 1991 году во время войны в Персидском заливе. По данным Минобороны США, тогда в основном использовались заряды к пушке калибра 30 мм, установленной на американском штурмовом самолете А-10.

Британские танки в Косово, июнь 1999 Фото: picture-alliance/dpa

Затем снаряды с урановым сердечником были применены в бывшей Югославии и в войне в Ираке в 2003 году. Это стандартное противотанковое вооружение британских танков Challenger и американских танков Abrams M1. Обе модели танков будут поставляться Украине, но США заявили, что не планируют передавать украинской армии снаряды с обедненным ураном. Не будет брони из урана и у танков, которые Вашингтон планирует передать Киеву.

Вреден ли обедненный уран для здоровья

Снаряды с обедненным ураном потенциально могут привести к негативным последствия для здоровья человека как из-за загрязнения организма тяжелым металлом, так и его радиоактивного излучения. Насколько эта опасность велика - спорный вопрос, на который нет однозначного ответа. Установить причинно-следственную связь между воздействием излучения и заболеванием раком очень трудно. Принято считать, что риск незначительный. Тем не менее, рекомендуется выпускать эти снаряды по бронетехнике и по возможности не использовать их в густонаселенных районах.

Радиоактивное излучение от таких снарядов не проникает через кожу или одежду, вредной считается радиоактивная пыль, которая может попасть в организм человека через дыхательные пути или с водой и пищей. Как и другие тяжелые металлы, такие как свинец или ртуть, обедненный уран может поражать почки и печень. Считается, что он также может привести к заболеванию лейкемией (раком крови) или другими видами рака, что проявляется, как правило, спустя длительное время, иногда через 20-30 лет после контакта с радиоактивным веществом.

В начале 2000-х годов в Европе были зафиксированы случаи, получившие в прессе название "Балканский синдром" - заболевания лейкемией у нескольких десятков солдат, в основном из Италии, которые принимали участие в операциях в Югославии. В Италии в 2009 году суд впервые присудил компенсацию солдату, заболевшему раком после службы в Сомали в начале 1990-х, где США также применяли оружие с обедненным ураном.

Тем не менее, многочисленные исследования в разных странах не смогли однозначно доказать, что причиной заболеваний были именно снаряды с обедненным ураном. К похожему выводу пришел и комитет Европарламента по вопросам здравоохранения в 2010 году, изучив экспертные заключения. Он называет воздействие такого излучения "очень малым" по сравнению с естественным излучением. Комитет рекомендует в регионах, где идут войны, не допускать население к пораженной таким оружием технике и утилизировать ее надлежащим образом.

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