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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс КлеверлиФото: picture-alliance/ZUMAPRESS.com/R. Pinney
ПолитикаВеликобритания

Лондон опровергает слова Путина о ядерной эскалации

Евгений Жуков
37 мин. назад

"Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, - это Россия", - заявил глава британского МИД Клеверли. Он настаивает на том, что поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном не является эскалацией.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отверг обвинения российского президента Владимира Путина в адрес Лондона в связи с поставками Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран. Реагируя на сказанные накануне слова Путина, он заявил в среду, 22 марта, что речь о ядерной эскалации в войне в Украине не идет.

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, - это Россия, - приводит слова Клеверли агентство Reuters. - Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя".

Накануне, 21 марта, Минобороны Великобритании подтвердило, что в рамках военной помощи будет поставлять Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, то есть менее радиоактивный, чем природный уран. Такие боеприпасы благодаря своей плотности и другим физическим свойствам могут легче пробивать танки и бронетехнику. Представитель Минобороны указал: "Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать". По его словам, независимые исследования ученых показали, что любое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, будет низким

Во время совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином Путин указал, что в случае таких поставок Москва будет вынуждена реагировать "соответствующим образом".

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