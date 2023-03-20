  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Артиллерийские снаряды ВСУ
Артиллерийские снаряды (фото из архива)Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Страны ЕС поставят Украине 1 млн артиллерийских снарядов

Ольга Лебедева
44 мин. назад

Совет ЕС утвердил пакет по поставкам Киеву боеприпасов на 2 млрд евро, сообщают информагентства со ссылкой на дипломатов.

https://p.dw.com/p/4OwFL

Страны Европейского Союза намерены поставить в ближайшие 12 месяцев один миллион новых артиллерийских снарядов Украине, уже более года обороняющейся от полномасштабного российского вторжения. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов, участвующих во встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

В свою очередь AFP со ссылкой на свои источники пишет, что на заседании Совета ЕС согласован план закупки боеприпасов для Украины на 2 миллиарда евро. Страны Евросоюза дали принципиальное согласие на совместные поставки снарядов, указывает агентство.

Перед началом встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на заключение соглашения о совместной закупке боеприпасов для Украины. "Надеюсь, министры иностранных дел и обороны совместно завершат (подготовку. - Ред.) соглашения о предоставлении Украине боеприпасов", - сказал глава европейской дипломатии журналистам до переговоров. Если договоренности не будут достигнуты, Евросоюз окажется в трудном положении и будет испытывать сложности с продолжением поставок оружия Киеву, предупредил Боррель.

План стран ЕС по поставкам Киеву боеприпасов

Министры стран ЕС 20 марта пытаются завершить разработку плана поставок Украине артиллерийских снарядов, пополнения собственных запасов и укрепления европейской оборонной промышленности. В заседании участвует глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Цель ЕС - направить Украине 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в этом году. Жозеп Боррель добивается одобрения предложения выделить 1 млрд евро, чтобы побудить страны-члены ЕС предоставить снаряды из их запасов. Еще 1 млрд евро будет использован для ускоренного выполнения новых заказов и поощрения государств к совместной работе над закупками через Европейское оборонное агентство или в небольших группах. Германия уже призвала присоединиться к ее усилиям на этом направлении.

На встрече речь будет идти также о поддержке европейской оборонной промышленности, чтобы она могла наращивать производство в долгосрочной перспективе. Официальные лица в Брюсселе заявили, что совместные заказы могут быть представлены к маю, если план будет одобрен.

Смотрите также:

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как беженцы из Украины становятся сотрудниками Немецких железных дорог (28.10.2022)

Как беженцы из Украины становятся сотрудниками Немецких железных дорог (28.10.2022)

Оксана приехала со своей семьей в Германию из Киева в первые дни войны. Ей посчастливилось найти работу в бюро по трудоустройству компании Deutsche Bahn. Теперь Оксана помогает таким же, как она, беженцам из Украины обрести почву под ногами в новой для них стране. Репортаж DW из Франкфурта-на-Майне.
Миграция28 октября 2022 г.04:35 мин.
external

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Наша главная тема сегодня - решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина. А также узнаем, что может произойти в России, если Украине удастся вернуть себе Крым и каким в этом случае видится западным экспертам будущее российского руководства.
Политика18 марта 2023 г.31:13 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Путин

Берлин об аресте Путина: Военных преступников следует судить

Политика27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Пожары в Багдаде после ракетных ударов США по Ираку (Фото из архива)

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Политика11 ч. назад
Предвыборные плакаты в Алматы

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Политика19 марта 2023 г.
Городская администрация Купянска

Остаться человеком. Как в Купянске сопротивлялись оккупации

Остаться человеком. Как в Купянске сопротивлялись оккупации

Конфликты19 марта 2023 г.
Georgien | Proteste in Tiflis gegen "Agenten-Gesetz"

Между Евросоюзом и Россией: по какому пути идет Грузия

Между Евросоюзом и Россией: по какому пути идет Грузия

Политика19 марта 2023 г.
external

Истории российских беженцев

Истории российских беженцев

Политика18 марта 2023 г.03:40 мин.
Погрузка пшеницы в грузовик в августе 2022 года в Хмельницкой области Украины

Продление зерновой сделки и другие события 388-го дня войны

Продление зерновой сделки и другие события 388-го дня войны

Конфликты18 марта 2023 г.
На главную страницу