Страны ЕС поставят Украине 1 млн артиллерийских снарядов

Страны Европейского Союза намерены поставить в ближайшие 12 месяцев один миллион новых артиллерийских снарядов Украине, уже более года обороняющейся от полномасштабного российского вторжения. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов, участвующих во встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

В свою очередь AFP со ссылкой на свои источники пишет, что на заседании Совета ЕС согласован план закупки боеприпасов для Украины на 2 миллиарда евро. Страны Евросоюза дали принципиальное согласие на совместные поставки снарядов, указывает агентство.

Перед началом встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на заключение соглашения о совместной закупке боеприпасов для Украины. "Надеюсь, министры иностранных дел и обороны совместно завершат (подготовку. - Ред.) соглашения о предоставлении Украине боеприпасов", - сказал глава европейской дипломатии журналистам до переговоров. Если договоренности не будут достигнуты, Евросоюз окажется в трудном положении и будет испытывать сложности с продолжением поставок оружия Киеву, предупредил Боррель.

План стран ЕС по поставкам Киеву боеприпасов

Министры стран ЕС 20 марта пытаются завершить разработку плана поставок Украине артиллерийских снарядов, пополнения собственных запасов и укрепления европейской оборонной промышленности. В заседании участвует глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Цель ЕС - направить Украине 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в этом году. Жозеп Боррель добивается одобрения предложения выделить 1 млрд евро, чтобы побудить страны-члены ЕС предоставить снаряды из их запасов. Еще 1 млрд евро будет использован для ускоренного выполнения новых заказов и поощрения государств к совместной работе над закупками через Европейское оборонное агентство или в небольших группах. Германия уже призвала присоединиться к ее усилиям на этом направлении.

На встрече речь будет идти также о поддержке европейской оборонной промышленности, чтобы она могла наращивать производство в долгосрочной перспективе. Официальные лица в Брюсселе заявили, что совместные заказы могут быть представлены к маю, если план будет одобрен.

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