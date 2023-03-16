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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Шольц призвал страны ЕС обеспечить Украину боеприпасами

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

Канцлер ФРГ ожидает от предстоящего саммита ЕС дальнейших шагов по оказанию военной помощи Украине. Германия готова координировать свои поставки Украине с другими европейскими странами, сказал Олаф Шольц.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ожидает от запланированного на предстоящую неделю саммита Евросоюза дальнейших шагов по обеспечению Украины боеприпасами в ее войне против России. "Особую важность имеет быстрое обеспечение Украины необходимыми боеприпасами", - сказал он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге, в четверг, 16 марта.

По словам Шольца, целью должно быть "достижение более эффективного, бесперебойного снабжения", и с этой целью Германия готова координировать свои поставки Украине с другими странами-членами ЕС. "Вместе с нашими европейскими партнерами мы будем и впредь заботиться о том, чтобы Украина получала вооружения и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Германия будет поддерживать Украину политически, финансово, в гуманитарной сфере и оружием столько, сколько необходимо", - пообещал канцлер ФРГ.

Одновременно Шольц заявил, что Евросоюз продолжит санкционный курс в отношении России. "Недавно согласованный десятый пакет санкций еще больше последовательно ограничит возможности России для продолжения ее агрессивной войны. И мы сохраним наше санкционное давление. При этом мы вместе следим за тем, чтобы наши санкции не обходили через третьи страны", - сказал Олаф Шольц.

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