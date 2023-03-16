Шольц призвал страны ЕС обеспечить Украину боеприпасами

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ожидает от запланированного на предстоящую неделю саммита Евросоюза дальнейших шагов по обеспечению Украины боеприпасами в ее войне против России. "Особую важность имеет быстрое обеспечение Украины необходимыми боеприпасами", - сказал он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге, в четверг, 16 марта.

По словам Шольца, целью должно быть "достижение более эффективного, бесперебойного снабжения", и с этой целью Германия готова координировать свои поставки Украине с другими странами-членами ЕС. "Вместе с нашими европейскими партнерами мы будем и впредь заботиться о том, чтобы Украина получала вооружения и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Германия будет поддерживать Украину политически, финансово, в гуманитарной сфере и оружием столько, сколько необходимо", - пообещал канцлер ФРГ.

Одновременно Шольц заявил, что Евросоюз продолжит санкционный курс в отношении России. "Недавно согласованный десятый пакет санкций еще больше последовательно ограничит возможности России для продолжения ее агрессивной войны. И мы сохраним наше санкционное давление. При этом мы вместе следим за тем, чтобы наши санкции не обходили через третьи страны", - сказал Олаф Шольц.

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