Страны Запада объявили о новой военной помощи Украине

В виртуальной встрече в формате "Рамштайн" участвовали более 40 государств. Швеция и Испания предоставят Украине танки Leopard 2, Канада объявила о передаче артиллерийских боеприпасов и ракет для комплексов ПВО.

Более 40 государств приняли участие в 10-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое прошло в среду, 15 марта, в режиме видеоконференции. По его окончании министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция передаст Киеву десять танков Leopard 2, а также средства ПВО. О каких именно комплексах идет речь, он не уточнил. В феврале Стокгольм сообщал, что Украине будут переданы системы Hawk и IRIS-T.

В свою очередь Испания подтвердила свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя ей вооружения, гуманитарную помощь и обучая украинских военнослужащих. В ближайшее время Мадрид отправит Киеву шесть боевых танков Leopard 2A 4 после их капитального ремонта, а позже - еще четыре, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. 14 марта в Испании завершилось обучение 55 украинских военнослужащих, которые будут управлять этой техникой и обслуживать ее. Кроме того, Украина получит новую партию бронетранспортеров М-113 ТОА, добавила Роблес.

Канада направит Киеву боеприпасы и ракеты

Правительство Канады направит Киеву 8 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также ракеты для комплексов ПВО, заявило министерство обороны в Оттаве. Кроме того, будет предоставлено более 1800 учебных снарядов калибра 105 мм для боевых танков Leopard 1, переданных Украине Данией, Германией и Нидерландами. Ранее Канада анонсировала предоставление Украине 8 танков Leopard 2, а с начала полномасштабного российского вторжения она взяла на себя обязательства по военной помощи Украине на более чем 1 миллиард канадских долларов (в пересчете 730 млн долларов США).

В тот же день власти Дании сообщили, что в нынешнем году создадут специальный фонд для военной и гуманитарной помощи Украине Правительство королевства при широкой поддержке парламента согласовало решение о создании Фонда Украины общим объемом 7 млрд датских крон (около 940 млн евро). "Кроме того, в 2024-2027 годах будут выделены средства для покрытия расходов на замену военной техники, связанной с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах", - говорится в заявлении.

В Киеве поблагодарили за поддержку "антикремлевскую коалицию"

Министр обороны Алексей Резников приветствовал итоги заседания в формате "Рамштайн", назвав их вселяющими оптимизм, и указал на "усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака". В заявлении в Twitter он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за "выдающееся лидерство", а также выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции" за готовность поддерживать Украину до ее победы.

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