Боеприпасы для Украины: в ЕС обещают действовать быстро

Страны ЕС должны передать Украине боеприпасы со складов, пока промышленность блока увеличивает объемы их производства. В Еврокомиссии уверяют, что готовы к реализации этого плана. Репортаж о дебатах в Европарламенте.

Евродепутаты настаивают на срочной реализации комплексного плана по ускорению поставок боеприпасов Украине. Соответствующий план верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал еще на прошлой неделе во время неформальной встречи министров обороны Евросоюза, которая состоялась в Стокгольме.

В среду, 15 марта, в Брюсселе во время дебатов в Европарламенте депутаты призвали Еврокомиссию как можно оперативнее обнародовать технические детали этого плана, чтобы его можно было имплементировать в максимально сжатые сроки и тем самым ответить на запросы Украины о поставках артиллерийских боеприпасов.

ЕС имеет мощности для производства снарядов

План Борреля состоит из трех параллельных направлений, о которых евродепутатам рассказала еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала Мейрид Макгиннесс. Первое направление - срочная передача Украине запасов снарядов и других видов боеприпасов, имеющихся на складах стран-членов ЕС. Суть второго заключается в формировании массовых заказов на производство боеприпасов на предприятиях европейской оборонной индустрии, учитывающих потребности Украины и стран-членов ЕС. Третье направление – массовое увеличение объемов производства снарядов в ЕС, что является главной предпосылкой для своевременного выполнения заказов.

"Министр обороны Украины заявил, что они (Вооруженные силы Украины. - Ред.) срочно нуждаются в стабильных поставках боеприпасов 115-миллиметрового калибра, - сказала Макгиннесс. - И чтобы быстро и эффективно помочь Украине, мы должны действовать одновременно по всем трем направлениям. Ведь если мы не нарастим производство, то не сможем убедить страны-члены передать свои запасы боеприпасов Украине". По ее словам, в Еврокомиссии уже определили 15 предприятий-производителей боеприпасов в 11 странах-членах ЕС.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что мощности производства 155-миллиметровых снарядов в ЕС "большие, чем у многих его стран-партнеров". Подписание крупных контрактов на закупку боеприпасов на общеевропейском уровне "пошлет необходимый сигнал оборонной индустрии", убеждена Макгиннесс. "Еврокомиссия готова мобилизовать свои ресурсы, чтобы поддержать оборонную промышленность и заставить ее нарастить свои мощности", - заявила она.

Поставлять боеприпасы ради победы Украины

Успех плана Борреля зависит от темпов его реализации, считает евродепутат из Германии, христианский демократ Михаэль Галер (Michael Gahler). "Сейчас важно быстро среагировать, потому что мы и так потеряли немало времени за прошлый год, потому что многие страны ЕС, включая Германию, чрезмерно долго были слишком пассивны", - сказал политик. Он выразил надежду, что европейская оборонная индустрия "уже включила все рычаги, наращивая свои мощности и не дожидаясь сигнала от правительств". "Я могу их (производителей оружия. - Ред.) заверить: ваша продукция нужна и будет покупаться в течение длительного времени, поскольку нам не следует ждать, что конец "империи зла" настанет быстро", - сказал Галер.

Участники дебатов отмечали, что обеспечение украинской армии артиллерийскими боеприпасами является решающим фактором в войне. "Наша политическая цель должна быть четкой: мы должны помочь Украине не просто противостоять наступательный действиям России. Нам нужно снабжать Украину боеприпасами для того, чтобы она победила в этой войне", - заявил хорватский депутат от группы Социалистов и Демократов Тонино Пицула.

"Снарядов не хватает, а танки были покрыты ржавчиной"

Отдельные страны-члены ЕС все еще скептически относятся к идее передачи Украине боеприпасов из национальных резервов, опасаясь за свою безопасность. "Я обращаюсь к странам, имеющие запасы боеприпасов: зачем она вам, для чего вы за нее держитесь?! Другие сейчас умирают ради ваших интересов, и мы должны помочь Европе и Украине", - заявил с трибуны Европарламента румынский депутат от Зеленых Николае Стефанута. Он напомнил о просьбе президента Украины Владимира Зеленского о приоритетных потребностях страны в артиллерии, которые "надо обеспечить, чтобы остановить Россию".

"Если бы мои коллеги были такими же решительными несколько лет назад, у нас не было бы войны и Украина не стала бы жертвой российской агрессии", - с горечью заметил польский депутат-консерватор Здзислав Краснодембский. По его мнению, до февраля 2022 года Европа жила "с абсурдным чувством безопасности", когда "Берлин и Париж верили в торговлю, благие намерения России, и только Центральная и Восточная Европа этого не могла понять". Именно эта ошибочная политика, по мнению евродепутата, привела к ситуации, когда у стран-членов ЕС нет достаточного количества боеприпасов, а танки, которые нужно было передать Украине, "были покрыты ржавчиной".

Конкретные детали плана передачи Украины боеприпасов и их совместной закупки странами-членами ЕС будут обсуждаться на заседании совета глав внешнеполитических ведомства и министров обороны блока 20-21 марта. Окончательное решение, вероятно, будет приниматься на саммите глав государств и правительств ЕС, который, как планируется, состоится в Брюсселе 23-23 марта.

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