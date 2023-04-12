Слив данных разведки США: контрнаступление ВСУ под вопросом?

Утечку данных американской разведки, о которой широкой общественности стало известно на прошлой неделе, в американских СМИ называют крупнейшей за последние несколько лет. Большая часть обнародованных материалов прямо или косвенно касается войны России против Украины. В частности, в них содержатся данные о поставках западной военной помощи, уязвимости украинской противовоздушной обороны и численности украинских военных подразделений на фронте.

По данным источников телеканала CNN в Киеве, из-за утечки секретных документов Украина уже якобы изменила некоторые свои военные планы. И пока официальный Киев это отрицает и уверяет, что утечка не повлияет на планы контрнаступления украинской армии, в Вашингтоне проводят уголовное расследование и заявляют о "большом риске", который этот слив может представлять для национальной безопасности США.

Киев уверяет, что утечка не повлияла на планы

Как заявил агентству Reuters советник главы Офиса президент Украины Михаил Подоляк, стратегические планы Украины остались неизменными, а более конкретные тактические планы всегда корректировались. "Есть стратегические задачи - они неизменны. Но оперативно-тактические сценарии постоянно уточняются, исходя из оценки ситуации на поле боя, ресурсного обеспечения, данных разведки о ресурсах противника и тому подобное. Сейчас невозможно осуществить переоценку планов, потому что они только разрабатываются", - пояснил Подоляк.

Во вторник, 11 апреля, он отметил в своем блоге на Twitter: "Нам нужно меньше размышлений об "утечках", а больше оружия дальнего радиуса действия, чтобы должным образом завершить войну и заставить РФ столкнуться с реальностью".

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя утечку данных, подчеркнул, что Киев работает над собственными военными планами и что "мнение людей, которые не имеют к этому никакого отношения, нас не интересует". "Круг лиц, владеющих информацией, крайне ограничен", - заверил он.

Что будет с контрнаступлением ВСУ?

В том, что утечка разведданных может повлиять на планы контрнаступления Украины, сомневаются и опрошенные DW эксперты. Главный редактор специализированного украинского издания Defense Express Олег Катков отмечает, что в этих данных отсутствует информация, которая объективно представляет угрозу.

Пентагон Фото: Andy Dunaway/US Air Force/dpa/picture alliance

"Содержание документов напоминает не реально секретную информацию, а "аналитичку" для людей, которые имеют приблизительное представление о том, что происходит. В таких документах обычно не содержится чего-то такого, что является секретным, потому что полноценная секретность - когда присваивается индекс секретности какому-то документу - предполагает, что этот документ не покидает не то что пределы учреждения, он не циркулирует даже по кабинетам этого учреждения", - объясняет эксперт в разговоре с DW.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан также указывает на то, что значительная часть "слитой" информации была ранее в свободном доступе и на самом деле не является секретной. А потому она, по его убеждению, не могла никак повлиять на военные планы Киева. "Скорее всего, это просто документы, которые были собраны для каких-то брифингов, или для введения в информационное поле большого количества людей", - сказал эксперт в интервью DW. Он предполагает, что на документах были поставлены грифы секретности несмотря на то, что никакой секретности эта информация не содержит. Он убежден, что "никакой проблемы" этот слив не создал.

Откуда утечка и кому она выгодна?

Как отмечает Олег Катков, проблема подобных утечек заключается в том, что источник происхождения информации и ее саму невозможно верифицировать. Поэтому он не исключает, что утечка может на самом деле быть масштабной дезинформационной кампанией с участием стран-партнеров Украины, чтобы сбить с толку российское военное руководство. "Например, относительно оценок возможностей украинского контрнаступления, количества техники, которая передается партнерами", - объясняет Катков, добавляя, что это лишь одна из многих возможных версий как источника, так и мотивов появления утечки.

Немецкие БМП Marder уже в Украине Фото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Впрочем, эксперт сомневается, что в России воспринимают подобные утечки как серьезный источник. "Эта информация в РФ не рассматривается специалистами как верифицированная, она несомненно принимается во внимание, но не является основным источником информации", - отметил он. По его словам, российская разведка имеет значительно большие мощности для сбора информации, чем подобные утечки. Никакой информации, которую бы российские военные и спецслужбы не могли получить через собственные каналы, в утечках нет, уверен Катков.

Роман Свитан, напротив, убежден, что утечка документов является информационно-психологической спецоперацией российских спецслужб, которая была проведена крайне топорно. И поэтому, считает он, Украина смогла обернуть ее в свою пользу. "Они (документы. - Ред.) усиливают оказываемую нам поддержку, то есть поддержку наших действий. И, естественно, увеличивают поддержку, которую могут предоставить нам наши партнеры", - подчеркнул Свитан.

По его мнению, публикация объемов поставок партнерами вооружений Киеву оказывает давление на саму РФ. "То есть я не завидую ни одной армии, которая увидела эти цифры, реальные цифры тех поставок вооружений, с которыми этой армии придется иметь дело. Потому что россияне, я так понимаю, придумывали спецоперацию в одну сторону, а получили седину для своей армии уже с другой стороны, не продумали полностью всю операцию", - указывает эксперт.

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