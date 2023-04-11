США прогнозируют ограниченный успех контрнаступления Украины

Украинское контрнаступление, очевидно, приведет лишь к скромным территориальным приобретениям, полагает разведка США. Это объясняют нехваткой техники и проблемами с концентрацией украинских войск.

Американская разведка полагает, что проблемы Украины с концентрацией войск и нехватка боеприпасов и снаряжения не оправдают ожиданий Киева относительно запланированного контрнаступления и, по всей видимости, позволит отвоевать у России лишь незначительную часть оккупированных территорий, сообщила в понедельник, 10 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и секретные документы, попавшие в интернет.

Издание ссылается на документы с грифом "совершенно секретно", датируемых февралем, в которых говорится, что украинское наступление, вероятно, приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям". Киев планирует вернуть территории на востоке Украины и продвинуться на юге, чтобы отрезать российскую армию от аннексированного Крыма, но "мощная российская оборона в сочетании с недостаточным обеспечением и подготовкой украинских солдат, вероятно, затормозит продвижение и усугубит потери ", полагает разведка США.

Официальные лица США в разговорах с WP отметили, что такие прогнозы подкреплены и оценками Национального совета по разведке, согласно которым Украина едва ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько в результате осеннего наступления в Харьковской и Херсонской областях.

Мнение украинских чиновников

В свою очередь высокопоставленные украинские чиновники в интервью WP не оспаривали выводов американской разведки, но выразили мнение, что на результаты наступления в большей степени повлияют задержки в поставках западного оружия. Один из собеседников газеты при этом заявил, что слив "секретной информации" не помешает контрнаступлению, поскольку о нем многое было известно и раньше, а точный план командование может изменить и за неделю до начала операции.

В начале апреля стало известно, что министерство обороны США проводит расследование по факту утечки секретных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по усилению вооруженных сил Украины перед контрнаступлением. В то же время эксперты отмечали, что попавшие в сеть документы были частично отредактированы. В них, в частности, были завышены оценки числа погибших на войне украинцев и занижены аналогичные данные по России.

Газета The New York Times 8 апреля сообщила об утечке в сеть новой партии секретных документов. Министерство юстиции США проводит собственное расследование по факту случившегося.

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