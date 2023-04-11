WP: Египет пытался тайно поставить в РФ десятки тысяч ракет

Несмотря на военное сотрудничество с США, Египет пытался тайно произвести и поставить в Россию 40 тысяч ракет. Это следует из "утечки" секретных документов Пентагона.

Египет должен был произвести десятки тысяч ракет для нужд российской армии, причем их производство и транспортировка должны были сохраняться в секрете от западных стран. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на один из предполагаемых секретных документов США, появление которых в интернете ныне расследуется Пентагоном и министерством юстиции Соединенных Штатов.

Согласно документу, датированному 17 февраля, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам произвести до 40 тысяч ракет для их поставки в Россию. Кроме того, глава государства потребовал держать информацию о производстве и транспортировке снарядов в тайне с целью "избежать проблем с Западом", указывает WP.

Египет обещал не вмешиваться в войну России и Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине "основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве держаться на одинаковом расстоянии от обеих сторон". Египет поддерживает Устав ООН и международное право в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, отметил представитель МИД африканской страны.

Возможная военная помощь России может коренным образом изменить внешнеполитическую ситуацию Египта, который, несмотря на углубление отношений с Москвой, продолжает быть союзником США. В последние десятилетия Каир получал от Вашингтона около 1 миллиарда долларов (около 919 млн евро) военной помощи в год, указывает WP. В то же время у США на данный момент нет информации, что Египет реализовал план по производству и поставке ракет в Россию, заявил изданию представитель властей Соединенных Штатов.

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