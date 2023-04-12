США подтвердили поддержку Украины на фоне утечки информации
Олег Соколенко
1 ч. назад
Госсекретарь и министр обороны США заверили Украину в твердой поддержке на фоне утечки секретных документов Пентагона. Из одного из них можно сделать вывод о неудовлетворительной подготовке ВСУ к контрнаступлению.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин успокоили своих украинских коллег, подтвердив, что Вашингтон продолжит твердо поддерживать Киев в его сопротивлении российской агрессии, передает в ночь на среду, 12 апреля, агентство AFP. Эти слова Блинкена и Остина прозвучали на фоне утечки секретных документов Пентагона и американской разведки, часть из которых касалась войны в Украине.
Блинкен в разговоре с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой еще раз подтвердил, что Вашингтон продолжает "непоколебимо поддерживать Украину и ее усилия по защите своей территориальной целостности, своего суверенитета, своей независимости".
Ллойд Остин, в свою очередь, провел беседу с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым. "Он и руководство (Украины. - Ред.) остаются сосредоточенными на решении задачи, - сказал глава военного ведомства США по итогам этого разговора. - У них есть многое, что нужно для того, чтобы продолжать быть успешными".
Среди попавших в интернет документов есть разведывательные материалы по Украине, Китаю, Ирану, Южной Корее и Израилю. В одном из документов, как пишет The Washington Post, говорится, что "мощная российская оборона в сочетании с недостаточным обеспечением и подготовкой украинских солдат", по-видимому, позволят ВСУ добиться лишь ограниченного успеха в ходе планируемого контрнаступления.