  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Ллойд Остин
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Ллойд ОстинФото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
ПолитикаСША

США подтвердили поддержку Украины на фоне утечки информации

Олег Соколенко
1 ч. назад

Госсекретарь и министр обороны США заверили Украину в твердой поддержке на фоне утечки секретных документов Пентагона. Из одного из них можно сделать вывод о неудовлетворительной подготовке ВСУ к контрнаступлению.

https://p.dw.com/p/4Pvcc

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин успокоили своих украинских коллег, подтвердив, что Вашингтон продолжит твердо поддерживать Киев в его сопротивлении российской агрессии, передает в ночь на среду, 12 апреля, агентство AFP. Эти слова Блинкена и Остина прозвучали на фоне утечки секретных документов Пентагона и американской разведки, часть из которых касалась войны в Украине.

Блинкен в разговоре с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой еще раз подтвердил, что Вашингтон продолжает "непоколебимо поддерживать Украину и ее усилия по защите своей территориальной целостности, своего суверенитета, своей независимости".

Ллойд Остин, в свою очередь, провел беседу с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым. "Он и руководство (Украины. - Ред.) остаются сосредоточенными на решении задачи, - сказал глава военного ведомства США по итогам этого разговора. - У них есть многое, что нужно для того, чтобы продолжать быть успешными".

"Слив" содержит прогноз по контрнаступлению ВСУ

В начале апреля в Twitter были опубликованы более 100 секретных документов разведки США и Пентагона. Первой на это обратила внимание газета The New York Times. До этого более 50 файлов с грифом "секретно", посвященных украинскому конфликту, были обнаружены на малоизвестных геймерских сайтах, отмечала газета. Они утекли в сеть еще в начале марта. Официально в Вашингтоне не подтверждали подлинность документов, но источники CNN и Reuters заявляли о вероятной подлинности первой партии.

Среди попавших в интернет документов есть разведывательные материалы по Украине, Китаю, Ирану, Южной Корее и Израилю. В одном из документов, как пишет The Washington Post, говорится, что "мощная российская оборона в сочетании с недостаточным обеспечением и подготовкой украинских солдат", по-видимому, позволят ВСУ добиться лишь ограниченного успеха в ходе планируемого контрнаступления.

Минюст США проводит расследование утечки секретных документов.

Смотрите также:

Бен Ходжес: "Крым - это решающий участок"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Слив секретных документов о контрнаступлении, чего Макрон сумел добиться в Пекине. DW Новости (07.04.2023)

Слив секретных документов о контрнаступлении, чего Макрон сумел добиться в Пекине. DW Новости (07.04.2023)

Украина готовится к контрнаступлению. На этому фоне газета The New York Times сообщила о том, что Пентагон расследует слив секретных военных документов, которые связаны с подготовкой украинских военных.
7 апреля 2023 г.29:48 мин.
external

Железные монстры на службе ВСУ: западные танки опробуют в бою (29.03.2023)

Железные монстры на службе ВСУ: западные танки опробуют в бою (29.03.2023)

После года войны Украина получила западные танки. Ожидается, что они усилят ее мощь для возможного весеннего контрнаступления. До прибытия долгожданной зарубежной бронетехники Украине приходилось полагаться на советские танки.
Конфликты29 марта 2023 г.02:58 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Госдума РФ узаконила электронные повестки

Электронные повестки в РФ и другие события 412-го дня войны

Конфликты9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Российский дом культуры и науки в Берлине

Почему РФ заблокировала счета Института имени Гете

Почему РФ заблокировала счета Института имени Гете

Политика2 ч. назад
Карикатура - Статуя Свободы прикрывает рукой протекшую трубу с надписью "USA secret"

Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?

Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?

Политика18 ч. назад
Губен, 27.03.2023. Представители Rock Tech Lithium, Mercedes-Benz и властей земли Бранденбург дают старт строительству конвертера гидрооксида лития

Электромобили "Мерседес" будут работать на литии из Канады

Электромобили "Мерседес" будут работать на литии из Канады

Экономика и бизнес2 ч. назад
АЗС в Алматы

Казахстан борется с вывозом ГСМ из страны, повышая цены

Казахстан борется с вывозом ГСМ из страны, повышая цены

Экономика и бизнес14 ч. назад
Депутатская группа "Демократическая Беларусь" в бундестаге

Зачем в бундестаге основали группу друзей Беларуси?

Зачем в бундестаге основали группу друзей Беларуси?

Политика15 ч. назад
Президент Франции Макрон во время визита в Китай, 7 апреля 2023 года

СМИ ФРГ о заявлении Макрона: Удар для Запада, свободы и мира

СМИ ФРГ о заявлении Макрона: Удар для Запада, свободы и мира

Политика17 ч. назад
На главную страницу