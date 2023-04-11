Утечка документов Пентагона по Украине: что надо знать
Томас Лачан
9 мин. назад
В интернете опубликованы секретные документы спецслужб США по войне в Украине. Главный вопрос: они настоящие? DW собрала основные факты и версии произошедшего.
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Об обнародовании секретных документов, подготовленных предположительно американскими спецслужбами, стало широко известно 7 апреля - хотя в различных интернет-чатах и форумах они появились несколькими неделями ранее. Речь идет о перефотографированных документах, своего рода информационных дайджестах, которые спецслужбы обычно готовят для разного рода внутренних совещаний. Кроме того, некоторые документы, судя по всему, были составлены в армейских структурах США.
Обнародованные документы: какие данные там содержатся
Ставшая известной секретная информация касается в основном войны в Украине. Это данные о поставках западных вооружений Киеву, ходе боевых действий, позициях украинских и российских военных частей и сведения о запасах боеприпасов. Например, утверждается, что Вашингтон озабочен состоянием Вооруженных сил Украины и их якобы неспособностью отразить российское наступление. Говорится в бумагах и о той "красной черте", после нарушения которой Китай предположительно готов начать поставки вооружений России. Такой "чертой" является нападение Украины на "российские территории" (это выражение не определено более точно. - Ред.). Упоминается в бумагах и имевшие место размышления руководства Египта о снабжении России боеприпасами - а также якобы разгоревшийся в руководстве Южной Кореи спор после просьбы США о поставках Сеулом снарядов Киеву.
Кроме того, часть документов касается внутриполитических событий в странах-союзниках США - Израиле, Канаде и Великобритании.
Кто имел доступ к секретным данным
На данный момент официальные лица в США крайне сдержанны в высказываниях о том, где и как могла произойти утечка секретных бумаг. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прямо сообщил, что не знает, кто "слил" информацию и ожидать ли еще новых "сливов". По информации американского издания Washington Post, к подобного рода документам имеют доступ "несколько сотен или даже тысяч" сотрудников Пентагона.
Впрочем, это не означает, что утечка произошла именно в Пентагоне и что она была намеренной. Как рассказал немецкой радиостанции Deutschlandfunk Томас Рид (Thomas Rid), профессор американского Университета Джонса Хопкинса и эксперт по вопросам обороны и кибербезопасности, он имел возможность посмотреть 54 из примерно сотни обнародованных фотографий - и ему бросилось в глаза, что большинство из изображенных на них документов ранее были сложены в два раза. Эксперт также заметил, что в большинстве случаев "мы видим на фотографиях разные предметы рядом с документами - нож, сломанный айфон, клей, инструкцию к биноклю, то есть довольно странные вещи. Такое впечатление, что человек или люди, сделавшие фото, не особенно думали о безопасности и вообще вели себя довольно халатно. Это наводит меня на мысль, что кто-то может быть даже случайно нашел эти документы, и не был их первоисточником - то есть речь идет об ошибке в системе безопасности", - делает вывод Рид.
Обнародованные документы: настоящие или фейки
В Вашингтоне официально до сих пор не отрицали возможности, что "утекшие" в Сеть документы являются подлинными - по крайней мере, часть из них. Впрочем, по поводу некоторых фотографий помощник главы Пентагона Крис Мигер недвусмысленно заявил, что они были "изменены" и могут использоваться для распространения неверной информации.
Схожую точку зрения высказывает и Томас Рид. При этом, по словам эксперта, манипуляция довольно грубая и кажется работой не профессиональных сотрудников спецслужб, а, скорее, "любителя, нашедшего эти документы на одной из сомнительных интернет-платформ". Со своей стороны, расследовательская группа Bellingcat отметила, что существенная часть фальшивок распространялась через каналы российских пользователей сети Twitter - хотя журналисты-расследователи также замечают, что это не похоже на работу российских спецслужб.
Чем опасна утечка секретных документов США
Говоря о масштабах утечки и ее оценке в США, Крис Мигер охарактеризовал ее как "очень серьезную" угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Причина в том, что публичной стала информация, дающая представление о методах работы американских спецслужб, пишут обозреватели СМИ.
С этим согласен Томас Рид: было удивительно видеть, говорит он, "насколько много американцы знают о военном планировании русских". В этом и состоит основной ущерб от нынешней утечки. "Значительная часть информации в документах получена путем так называемой технической разведки, то есть разведки с помощью технических средств. И если вы знаете, где разведка противника получила у вас информацию, вы целенаправленно начнете в этих точках проверять надежность своих средств коммуникаций. Это сейчас и начнет происходить", - уверен эксперт. Не говоря уже о том, добавляет он, что если информация исходила от конкретного человека, то ему сейчас явно угрожает опасность.
Реакция на утечку секретных документов
Как сообщил американский телеканал CNN, утечка секретных документов вызвала крайнее раздражение в Киеве и даже привела к изменению планов украинского контрнаступления. Это, однако, опроверг 10 апреля в интервью немецкому телеканалу ARD cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, о начале контрнаступления будет решено в последний момент. В целом, Данилов подчеркнуто спокойно отреагировал на утечку, пояснив, что настоящими секретными данными об операциях ВСУ владеет только небольшой круг людей, и если кто-то из-за утечки считает, что владеет секретной информацией, то "его можно только поздравить".
В целом спокойно отреагировали на публикацию документов и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "утечки достаточно интересные". Напротив, решительно отвергли достоверность обнародованной информации в Израиле, а в правительстве Южной Кореи большую часть документов назвали "фальшивками".