Утечка документов Пентагона по Украине: что надо знать

Об обнародовании секретных документов, подготовленных предположительно американскими спецслужбами, стало широко известно 7 апреля - хотя в различных интернет-чатах и форумах они появились несколькими неделями ранее. Речь идет о перефотографированных документах, своего рода информационных дайджестах, которые спецслужбы обычно готовят для разного рода внутренних совещаний. Кроме того, некоторые документы, судя по всему, были составлены в армейских структурах США.

Обнародованные документы: какие данные там содержатся

Ставшая известной секретная информация касается в основном войны в Украине. Это данные о поставках западных вооружений Киеву, ходе боевых действий, позициях украинских и российских военных частей и сведения о запасах боеприпасов. Например, утверждается, что Вашингтон озабочен состоянием Вооруженных сил Украины и их якобы неспособностью отразить российское наступление. Говорится в бумагах и о той "красной черте", после нарушения которой Китай предположительно готов начать поставки вооружений России. Такой "чертой" является нападение Украины на "российские территории" (это выражение не определено более точно. - Ред.). Упоминается в бумагах и имевшие место размышления руководства Египта о снабжении России боеприпасами - а также якобы разгоревшийся в руководстве Южной Кореи спор после просьбы США о поставках Сеулом снарядов Киеву.

Документы говорят о якобы неспособности ВСУ отразить российское наступление Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Кроме того, часть документов касается внутриполитических событий в странах-союзниках США - Израиле, Канаде и Великобритании.

Кто имел доступ к секретным данным

На данный момент официальные лица в США крайне сдержанны в высказываниях о том, где и как могла произойти утечка секретных бумаг. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прямо сообщил, что не знает, кто "слил" информацию и ожидать ли еще новых "сливов". По информации американского издания Washington Post, к подобного рода документам имеют доступ "несколько сотен или даже тысяч" сотрудников Пентагона.

Впрочем, это не означает, что утечка произошла именно в Пентагоне и что она была намеренной. Как рассказал немецкой радиостанции Deutschlandfunk Томас Рид (Thomas Rid), профессор американского Университета Джонса Хопкинса и эксперт по вопросам обороны и кибербезопасности, он имел возможность посмотреть 54 из примерно сотни обнародованных фотографий - и ему бросилось в глаза, что большинство из изображенных на них документов ранее были сложены в два раза. Эксперт также заметил, что в большинстве случаев "мы видим на фотографиях разные предметы рядом с документами - нож, сломанный айфон, клей, инструкцию к биноклю, то есть довольно странные вещи. Такое впечатление, что человек или люди, сделавшие фото, не особенно думали о безопасности и вообще вели себя довольно халатно. Это наводит меня на мысль, что кто-то может быть даже случайно нашел эти документы, и не был их первоисточником - то есть речь идет об ошибке в системе безопасности", - делает вывод Рид.

Джон Кирби Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Обнародованные документы: настоящие или фейки

В Вашингтоне официально до сих пор не отрицали возможности, что "утекшие" в Сеть документы являются подлинными - по крайней мере, часть из них. Впрочем, по поводу некоторых фотографий помощник главы Пентагона Крис Мигер недвусмысленно заявил, что они были "изменены" и могут использоваться для распространения неверной информации.

Схожую точку зрения высказывает и Томас Рид. При этом, по словам эксперта, манипуляция довольно грубая и кажется работой не профессиональных сотрудников спецслужб, а, скорее, "любителя, нашедшего эти документы на одной из сомнительных интернет-платформ". Со своей стороны, расследовательская группа Bellingcat отметила, что существенная часть фальшивок распространялась через каналы российских пользователей сети Twitter - хотя журналисты-расследователи также замечают, что это не похоже на работу российских спецслужб.

Чем опасна утечка секретных документов США

Говоря о масштабах утечки и ее оценке в США, Крис Мигер охарактеризовал ее как "очень серьезную" угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Причина в том, что публичной стала информация, дающая представление о методах работы американских спецслужб, пишут обозреватели СМИ.

С этим согласен Томас Рид: было удивительно видеть, говорит он, "насколько много американцы знают о военном планировании русских". В этом и состоит основной ущерб от нынешней утечки. "Значительная часть информации в документах получена путем так называемой технической разведки, то есть разведки с помощью технических средств. И если вы знаете, где разведка противника получила у вас информацию, вы целенаправленно начнете в этих точках проверять надежность своих средств коммуникаций. Это сейчас и начнет происходить", - уверен эксперт. Не говоря уже о том, добавляет он, что если информация исходила от конкретного человека, то ему сейчас явно угрожает опасность.

Алексей Данилов Фото: Anna Voitenko/REUTERS

Реакция на утечку секретных документов

Как сообщил американский телеканал CNN, утечка секретных документов вызвала крайнее раздражение в Киеве и даже привела к изменению планов украинского контрнаступления. Это, однако, опроверг 10 апреля в интервью немецкому телеканалу ARD cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, о начале контрнаступления будет решено в последний момент. В целом, Данилов подчеркнуто спокойно отреагировал на утечку, пояснив, что настоящими секретными данными об операциях ВСУ владеет только небольшой круг людей, и если кто-то из-за утечки считает, что владеет секретной информацией, то "его можно только поздравить".

В целом спокойно отреагировали на публикацию документов и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "утечки достаточно интересные". Напротив, решительно отвергли достоверность обнародованной информации в Израиле, а в правительстве Южной Кореи большую часть документов назвали "фальшивками".

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