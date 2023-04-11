Шмыгаль: Контрнаступление ВСУ могут перенести на лето

На 413-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 12 апреля (время московское).

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Контрнаступление ВСУ для освобождения оккупированных территорий может быть перенесено на лето, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров по поводу сроков начала наступления, - сказал он в интервью американскому изданию The Hill. - Все наши друзья и партнеры понимают, что для того, чтобы перейти в наступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов, и даже больше того".

Хроника событий 11 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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