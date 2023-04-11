Лондон: Россия вооружает десантников для наступления

На 412-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 апреля (время московское).

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Британская военная разведка пишет о возрастающей роли российских воздушно-десантных войск (ВДВ) в наступательных операциях в Украине. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, приводятся сообщения российских СМИ от 3 апреля о передаче ВДВ тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Эти системы, стреляющие термобарическими снарядами, обычно используются российскими специализированными войсками радиационной, химической и биологической защиты и ранее не состояли на вооружении ВДВ. По мнению разведки, передача ТОС-1А, вероятно, указывает на будущую роль десантников в наступательных операциях в Украине. "Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после того, как эти войска понесли большие потери в первые девять месяцев войны", - говорится в сводке.

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