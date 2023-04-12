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Разрушения в УкраинеФото: Genya Savilov/AFP
ПолитикаУкраина

ВБ: Западная Европа должна помочь в восстановлении Украины

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что для восстановления Украины понадобится до 411 млрд долларов. Он отметил, что без помощи Западной Европы такую сумму не собрать.

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Всемирный банк (ВБ) готов внести свою лепту в восстановление Украины, разрушенной в результате российского вторжения, но международные финансовые институты в одиночку не смогут собрать необходимую сумму, нужна помощь со стороны западноевропейских стран, заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас во вторник, 11 апреля, в Вашингтоне.

Мэлпас, выступая на весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, отметил, что ВБ сыграл важную роль в восстановлении сталелитейной промышленности Европы после Второй мировой войны и мог бы сыграть аналогичную роль в Украине, но масштабы прогнозируемого пакета, по его словам, поистине гигантские - 411 млрд долларов, согласно последним оценкам, то есть сумма, в 2,6 раза превышающая предполагаемый объем ВВП Украины в 2022 году.

Только в конце сентября ВБ, Еврокомиссия и Украина прогнозировали, что для восстановления Украины потребуется 349 млрд долларов. Общая сумма обязательств ВБ перед Украиной составила в 2022 году 75 млрд долларов - на 50 процентов выше среднего уровня.

Евросоюз способен оказать более масштабную помощь

По мнению Мэлпаса, Евросоюз в состоянии выделить крупные суммы для содействия в восстановлении Украины. "Всемирный банк готов выполнить свою роль, но я должен уведомить мировое сообщество, что стоимость восстановления электросетей, дорог и железных дорог в Украине значительно выше балансов международных финансовых институтов", - сказал президент ВБ.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля выступит с видеообращением к участникам весенней сессии МВФ и ВБ и попросит их продолжать помощь Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко лично присутствуют на сессии.

Министр финансов США Джанет Йеллен 11 апреля подтвердила, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.  При этом она отметила, что поддержка со стороны США и ЕС обеспечена до конца года, но если война продолжится, то Вашингтону придется координировать дальнейшую помощь с партнерами.

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