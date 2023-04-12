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Красная площадь в МосквеФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova
КонфликтыРоссия

Разведка США допускает смерть Путина и удар Киева по Кремлю

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

The New York Times пишет о четырех сценариях развития войны, которые изучает американская разведка. Этот документ получен из утечки секретных документов Пентагона.

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Американская разведка рассматривает 4 возможных неожиданных сценария, которые могут оказать влияние на ход войны. Об этом в среду, 12 апреля, пишет издание The New York Times, ссылаясь на один из документов из возможной утечки секретных документов Пентагона, обстоятельства которой расследует министерство юстиции США.

Первый сценарий заключается в смерти Владимира Путина, второй - в смерти президента Украины Владимира Зеленского. Третий сценарий представляет собой смену руководства российской армии, а четвертый - возможный "удар Украины по Кремлю".

В документе говорится, что эти сценарии могут как повлиять на ход войны, так и не оказать на него существенного влияния. Кроме того, они могут привести как к эскалации, так и к мирным переговорам, с помощью которых закончится война.

Издание пишет, что Вашингтон наиболее обеспокоен сценарием "удар Украины по Кремлю" (в документе отсутствует его подробное описание), так как он может привести к резкой эскалации со стороны России, включающей в себя применение тактического ядерного оружия. Однако этот удар может привести Путина и к необходимости переговоров, считает разведка.

В документе не содержится оценка, насколько вероятен тот или иной сценарий.

Данные о состоянии армий Украины и России

Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.

В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции, в частности, российские потери были занижены, а украинские - завышены.

Вместе с тем документы, которых в сети появилось больше 100, включают в себя информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке.

Смотрите также:

Помогают ли Украине западные разведки

 

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