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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Гибель блогера Татарского: суд арестовал Дарью Трепову

Жан Рофе
25 мин. назад

Девушка, задержанная после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, пробудет под стражей до 2 июня. Ей предъявлено обвинение в теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств. Заседание прошло в закрытом режиме.

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Басманный районный суд Москвы во вторник, 4 апреля, арестовал Дарью Трепову, задержанную по делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). Девушка будет заключена под стражу до 2 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Заседание прошло в закрытом режиме.

Несколькими часами ранее Следственный комитет (СК) РФ предъявил 26-летней девушке обвинение. Треповой, задержанной накануне, вменяют в вину терористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. По данным следствия, Трепова 2 апреля, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой", и передала ее блогеру, говорится в сообщении СК.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил "творческий вечер" провоенного блогера Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, еще 32 человек пострадали. По факту взрыва Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Позднее он переквалифицировал уголовное дело как террористический акт.

В 2022 году основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании "Конкорд". "Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", - подтвердил Пригожин в ночь на 3 апреля.

Максим Фомин родился в Макеевке Донецкой области. Он вел Telegram-канал, активно поддерживающий российское военное вторжение в Украину. У него было более 560 тысяч подписчиков. Он также вел программу "Разборы Рыбаря" на канале "Соловьев Live".

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