Кремлю после убийства Татарского нужно больше террористов

Не взрыв в кафе Петербурге, так что-либо другое - властям России необходим был лишь повод, чтобы дать Алексею Навальному пожизненное заключение, считает Иван Преображенский.

Кафе в Петербурге после взрыва, в результате котороого погиб блогер Владлен Татарский, 2 апреля 2023 года Фото: Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS

Практически сразу же после взрыва в ранее принадлежавшем Евгению Пригожину кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной, в результате которого погиб прокремлевский пропагандист военный блогер Владлен Татарский (украинский гражданин Максим Фомин), следствие, не продолжавшееся на тот момент и сутки, указало на потенциальных виновных. Ими объявили украинскую разведку и команду Алесея Навального. Почему и зачем у властей так быстро нашлась готовая версия?

Не верить ни единому слову властей

Первое, что сразу надо сказать: бессмысленно рассчитывать в путинской России на объективное расследование этого дела. Нельзя верить буквально ничему. У следствия основная обвиняемая в передаче бюста со взрывчаткой Татарскому - активистка Дарья Трепова. Но она ли появляется на видео, когда девушка под именнем Настя передает бюст? Не взяли ли просто первого попавшегося, подходящего и внешне похожего человека из базы оппозиционеров, составленной после задержаний на антивоенных акциях в 2022 году? Не передали ли сами спецслужбы эту бомбу Татарскому через в темную использованную активистку?

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

На эти и добрую сотню других законных вопросов мы, уверен, никаких убедительных ответов от российского Следственного комитета (СК) и ФСБ не получим никогда. Разве что, когда рухнет режим Владимира Путина, где-нибудь в архивах найдутся первые рапорты оперативников с места взрыва, составленные до того, как сверху пришел приказ о раскрытии дела и обвинении во всем ФБК Алексея Навального.

Так что ссылаться в дискуссии о произошедшем на заявления российских властей и следственных органов - это дурной тон. Человек тем самым показывает, что давно не представляет, как выглядит в России расследование политически значимого дела и что значит его "взятие под личный контроль" разными большими начальниками.

Привычный прием мошенника

Российским властям не впервой использовать теракты для оправдания своих политических решений. Взрывы домов в Москве и Волгодонске дали Владимиру Путину возможность второй раз ввести войска в Чечню, война в которой помогла его тогдашним сторонникам - СПС и блоку "Единство" - победить на выборах в Госдуму, а ему самому позднее избраться президентом. К теракту в Беслане в 2004 году Кремль пристегнул лишение россиян права самим выбирать губернаторов своих регионов.

Так что логично предположить, что намерение назвать ФБК, команду Навального и шире - оппозиционные группы населения в России в целом террористами созрело в внутри коллективного Путина давно. Еще на "Свидетелях Иеговы" (а скорее даже раньше) был отработан механизм объявления преступной целой организации, чтобы любой человек, признанный ее членом, автоматически становился и правонарушителем.

И теперь достаточно "помощи" одной Дарьи Треповой, чтобы назначить террористом не только Алексея Навального, которого скоро ждет очередной суд и неизбежный обвинительный приговор, но и всех, кто присылал свои данные в ФБК в качестве его сторонников.

Приглашение на казнь

Журналист Роман Попков может сколько угодно отрицать свою причастность к взрыву в кафе в Петербурге. Как и находящиеся на свободе лидеры команды Навального могут и далее рассуждать об абсурдности кремлевских манипуляций. Всем и так понятно, что на организацию теракта точно не пойдут люди, которые так заботятся о своей репутации в глазах российских граждан, что некоторые антивоенные активисты обвиняют их за это в неготовности публично поддерживать (например, финансово) украинскую армию.

Но роль здесь играет не логика, а банальное желание российских властей назначить удобного им виновного - вне зависимости от того, организовали ли убийство Татарского российские чекисты, его друзья, вроде Евгения Пригожина, обвиняемые на Западе в поддержке терроризма, украинские спецслужбы или какие-то российские радикальные противники войны с Украиной.

Путину в 2024 году надо пройти спектакль с "переизбранием" на пост президента. Уже, кстати, в Кремле якобы назвали и примерные проценты, с которыми он "победит" . И поэтому Кремлю нужно не только для своего спокойствия оставить Алексея Навального в тюрьме до конца жизни (его или режима), но и окончательно забетонировать общественную жизнь в стране, четко приравняв любые оппозиционные действия, высказывания и даже мысли к терроризму, за который при отягчающих обстоятельствах в России дают пожизненное заключение.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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