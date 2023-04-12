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Раненый украинский солдатФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS
КонфликтыРоссия

ФРГ: Видео с казнью пленного - свидетельство жестокости РФ

Олег Соколенко
1 ч. назад

Видео c предполагаемой казнью украинского военнопленного солдатами РФ - "еще одно свидетельство жестокости путинской России", заявила зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт. DW собрала международную реакцию.

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Видео c предполагаемым обезглавливанием украинского военнопленного солдатами РФ - "еще одно свидетельство жестокости путинской России", написала в Twitter в среду, 12 апреля, зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt). "Виновные в многочисленных военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - добавила она.

На резонансное видео, появившееся в соцсетях 11 апреля, отреагировали также и другие мировые политики, дипломаты и лидеры международных организаций. Так, глава Совета ЕС Шарль Мишель признался, что "подавлен" увиденным. "Ответственность и справедливость должны возобладать над террором и безнаказанностью. ЕС сделает все возможное для этого", - подчеркнул он.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала добавить видеоролик к списку обвинений, на которые РФ должна будет ответить в связи с преступлениями, совершенными в отношении Украины. "Если это (видео) было снято с целью запугивания, оно возымеет обратный эффект", - уверена Симмонс.

"Если видео подлинное, это ставит российских военных в один ряд с "Исламским государством", - заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, такому поведению нет места в XXI веке.

ООН и ЕС шокированы бесчеловечным видео  

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что "возмущена" этим "особо ужасающим видео". "К сожалению, это не единичный случай. В недавних отчетах миссия зафиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных. Эти последние нарушения также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила в среду в Брюсселе, что Евросоюз не располагает информацией о достоверности видеоролика. "При этом, если она подтвердится, то это очередное жестокое напоминание о бесчеловечности российской агрессии, - заявила Массрали. Она напомнила, что убийство военнопленных - это серьезное нарушение Женевских конвенций, которое "лишний раз демонстрирует полное игнорирование Россией международного права, в частности, гуманитарного".

Основатель Gulagu.net: к казни причастна ЧВК "Вагнер"

Служба безопасности Украины 12 апреля сообщила о начале досудебного расследования в связи с публикацией в интернете видеоролика с казнью украинского военнопленного. В СБУ уточнили, что расследование проводится на основании части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев ведения войны"). "Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет - получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", - пообещал глава СБУ Василий Малюк.

В Кремле заявили, что видео нуждается в проверке на достоверность. "Сначала нужно проверить достоверность этих кадров. Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность, а затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого", -  заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире Youtube-канала "Ходорковский Live" заявил, что, по его данным, к запечатленной на видео казни имеет отношение ЧВК "Вагнер". Осечкин, по его словам, связался с бежавшим в Норвегию экс-"вагнеровцем" Андреем Медведевым, и тот опознал на видео своих сослуживцев.

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