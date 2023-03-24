Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в передаче "DW Новости Шоу" о том, как работает система "военных концлагерей" для украинцев на территории России. Ранее он передал доказательства своих слов ПАСЕ.

Тысячи украинцев содержатся на территории РФ в "военных концентрационных лагерях", заявил основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, выступая 22 марта на заседании правового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В передаче "DW Новости Шоу" правозащитник рассказал о незаконных задержаниях украинцев силовиками РФ и издевательствах над ними в российских тюрьмах.

DW: Владимир, откуда вам стало известно о существовании в России "военных концлагерей" для украинцев?

Владимир Осечкин: Прямо сейчас мы занимаемся эвакуацией двух высокопоставленных сотрудников ФСИН. Они прослужили в тюремной системе более 10 лет, но после начала войны решили оставить службу, потому что в целом ФСИН, которая и до этого не отличалась гуманностью, полностью превратилась в фашистскую организацию, которая причастна к преступлениям против человечества и человечности. Теперь они дают подробные показания.

Российский правозащитник Владимир Осечкин Фото: Joel Saget/AFP/Getty Images

До последнего времени ситуация была для нас достаточно закрытой, потому что ФСБ, а конкретно контрразведка, делали все возможное, чтобы сотрудники ФСИН, выезжающие в военные концлагеря, не могли даже снимать на видео свое местонахождение в других регионах России, не говоря уже о том, чтобы передавать информацию с места командировки кому-то из родственников, а тем более журналистам и правозащитникам.

Речь идет о 12-15 учреждениях ФСИН, в которых, по нашим подсчетам, прямо сейчас содержатся тысячи украинских военнопленных. В отношении них жестко действуют местные сотрудники администрации колонии и СИЗО и еще жестче - бойцы сводных отрядов и сотрудники отделов специального назначения, так называемых ОСН. Они специально выдвигаются из разных регионов. Их перемешивают, чтобы потом невозможно было установить, из какого региона в конкретную тюрьму выезжали бойцы спецназа и кто конкретно избивал военнопленных. С учетом нашего инсайда мы деанонимизировали большое количество этих садистов.

Даже те люди, которые сейчас остаются внутри системы, говорят, что за последний год произошло резкое ужесточение отношения к заключенным в целом, но к украинским военнопленным - в первую очередь. У нас есть показания конкретных сотрудников на полковников и генералов ФСИН, отдающих приказы о применении жестокости и избиений к украинским военнопленным.

При этом никаких законных оснований содержать их в учреждениях ФСИН нет. Они добровольно не приезжали в Россию и не совершали никаких уголовных деяний на ее территории. Ни Конституция РФ, хотя ее и неоднократно переписывали под Путина, ни тем более УК и УПК не позволяют оформлять их официально и предъявлять им какие-либо обвинения. Их содержат по формальным основаниям как "лиц, препятствующих проведению специальной военной операции".

Большая часть личного состава ФСИН прекрасно понимает, что это незаконно. Какая-то часть пишет рапорт и увольняется, какая-то остается внутри и продолжает нас об этом информировать.

"В украинских заключенных в российских тюрьмах стреляли на поражение"

- Говоря про захват украинцев, мы подразумеваем не только военных, но и гражданских?

- Да. Там и те, кто попали в плен в ходе боевых действий, и мирное население. Кому-то не понравилось, как ответили сотруднику военной полиции, контрразведки ФСБ или Росгвардии, - и его задержали. Кто-то не предоставил свой мобильный телефон, кто-то действительно сообщал правоохранительным органам своей страны, то есть Украины, о местонахождении оккупантов, которые проникли к ним на территорию. Российские войска и спецслужбы квалифицируют это как нечто незаконное. Хотя естественно, что когда кто-то вторгается в населенный пункт, жители обязаны звонить в правоохранительные органы своей страны и сообщать, что какие-то бандиты в форме занимаются там изнасилованиями и мародерством или просто находятся на территории незаконно.

Кроме того, они (российские спецслужбы. - Ред.) принудительно вывезли на территорию России несколько тысяч украинских заключенных из Херсонской области. Для чего? Они отступали и испугались, что сейчас придут украинские войска. Вслед за ними приедут из Киева прокуроры и следователи, которые, конечно же, пригласят международных журналистов, а те пригласят следователей и прокуроров из Гааги, и они смогут эти тысячи заключенных опросить. А среди них есть потерпевшие от пыток, которые применялись к ним и ФСИН, и ФСБ-шниками, и Росгвардией, и так называемыми ЧВК.

Кто-то из них расскажет, как к ним применялось не только насилие и спецсредства, но и оружие. Известен целый ряд фактов, что в отношении украинских заключенных, которые не хотели подчиняться новой российской администрации, применяли гранаты и стреляли в них из оружия, в том числе на поражение.

Когда у украинских заключенных заканчивается срок лишения свободы, назначенный им украинскими судами, их выпускают из колонии и СИЗО - и задерживают как лиц, чье пребывание в РФ нежелательно. Их помещают на полгода в центры содержания иностранных граждан, чтобы потом выдворить. Речь идет о сотнях подобных людей, которых содержат в Волгоградской области.

А есть целый ряд освобожденных из колонии №26, которых привезли в Волгоград из херсонской колонии №7. К ним подкатывают вербовщики. Оперативникам поставлена задача хотя бы какое-то количество украинцев склонить к участию в войне против собственной страны. Пытаются найти недовольных - тех, кто когда-то "пострадал" от украинских силовиков, чтобы снять кадры для пропаганды, как украинец "освободился" и пошел в какие-то ЧВК или спецотряды Минобороны РФ.

"Мы передали в ПАСЕ доказательства системного характера пыток в России"

- Имеют ли шанс те, кто содержатся в этих "концентрационных лагерях", вернуться в Украину в результате обмена военнопленными?

- Судя по тому, что у нас сейчас в работе, да. Мы отслеживаем несколько человек, которые побывали в таких военных концлагерях. Потом они вернулись в порядке обмена и сейчас дают показания: как их содержали в тюрьмах, как к ним применяли жестокость. Думаю, в последующем это тоже будет расследовано, а им будет предоставлен статус потерпевших и свидетелей обвинения.

- Передали ли вы ПАСЕ диски с доказательствами пыток украинских граждан в тюрьмах РФ?

- Не в полном объеме. Потому что, в первую очередь, мы передаем материалы тем, кто занимается международным расследованием, и киевским властям по этой части. В ПАСЕ мы выступали по поводу системного характера пыток в России. У нас больше 20 папок с более чем 115 000 файлов, подтверждающих его: более чем в 20 регионах России, в тюрьмах, в СИЗО, в колониях, с разоблачением целого ряда пыточных конвейеров.

Это само по себе шокировало депутатов и участников слушаний. Потому что Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП, CPT) информировал их об этом не в полном объеме. Часть докладов ЕКПП по требованию России были конфиденциальны, не публиковались и не передавались участникам ПАСЕ.

В целом я выступал, конечно же, с критикой пыточной системы, а не Европейского комитета по предотвращению пыток. Но моим коллегам из CPT было очень неловко это слушать. Многие из участников комиссии по правам человека начали задавать вопросы: почему мы впервые это слышим? Но, по крайней мере, информационная блокада прорвана, материалы переданы. Мы сказали, что готовы сотрудничать в полном объеме и с ЕКПП, и с ПАСЕ и прокомментировать каждое досье. Мы также поставили вопрос об инициировании международного расследования по преступлениям против человечества и человечности, которые предшествовали началу войны. Когда россиян пытали, подавляли их волю с помощью пыток, глобальной системы унижения с иерархией, внизу которой - каста униженных, которая развита в России повсеместно. И конечно, мы передали целый ряд доказательств системного характера пыток, жестокости и убийств заключенных.

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