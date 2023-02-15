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6 ч. назад
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Топ-тема

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

Генсек ООН: Война России - оскорбление коллективной совести

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Другие публикации DW

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"Здесь соревнуются артиллерии". Как ВСУ воюют возле Харькова

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием, 21 февраля 2023 года

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Как "Укрзализныця" будет избавляться от советского наследия

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Новые ограничения на границе РБ и Польши: она закрывается?

Новые ограничения на границе РБ и Польши: она закрывается?

Политика23 ч. назад
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