Год войны России против Украины в фото
24 февраля 2022 года около 5 часов утра Россия начала полномасштабное нападение на Украину. За год война, по данным ООН, унесла жизни по меньшей мере 7200 гражданских и тысяч военных. DW восстановила хронику событий.
Черное утро для миллионов украинцев
Утром 24 февраля многие украинцы проснулись от грохота взрывов. Российские войска нанесли удары по военным объектам вдоль всей границы Украины с РФ, Беларусью и оккупированными территориями, а также в тылу. Свидетелями взрывов стали и жители Киева (на фото). В стране объявили военное положение. Уже вскоре под удары попали и гражданские объекты, стало известно о первых погибших.
Неизбирательные бомбардировки
Президент РФ Путин назвал войну "специальной военной операцией", ее целью должен был стать захват всей Донецкой и Луганской областей. С самого начала там шли жесточайшие бои, жертвами которых стали многочисленные военные и гражданские. Бомбардировка Мариуполя продолжалась неделями, люди прятались в подвалах, многие погибли под завалами, как во время атаки на драмтеатр (фото).
Миллионы украинцев ищут убежища
Война в Украине вызвала невиданную со времен Второй мировой войны волну беженцев в Европе. По данным УВКБ ООН, по состоянию на первую неделю февраля 2023 года в Европе было зарегистрировано более 8 миллионов соискателей убежища из Украины. В ЕС большинство из них пришлось на Польшу - более 1,5 миллиона. Миллионы украинцев, прежде всего с востока и юга страны, стали внутренними переселенцами.
Буча: зверства российских оккупантов
Вооруженным силам Украины удалось отбросить российские войска из украинских регионов на севере и северо-востоке. План оккупантов окружить Киев провалился. Освобождение территорий пролило свет на зверства российских военных в отношении гражданского населения. Весь мир облетели кадры замученных до смерти и убитых гражданских в Буче Киевской области. По украинским данным, в городе погиб 461 человек.
Удар по краматорскому вокзалу
Данные о гражданских жертвах боевых действий на Донбассе уже год поступают чуть ли не каждый день. Местные власти изначально призывали население эвакуироваться в более безопасные регионы. Но российские ракеты настигали и тех, кто уже был в пути. В результате атаки на вокзал в Краматорске в апреле погиб 61 человек, более 120 получили ранения. Тысячи людей ждали там возможности выехать из города.
Воздушные тревоги - саундтрек войны
Из-за российских воздушных атак миллионы украинцев вынуждены скрываться в бомбоубежищах. Хуже всего ситуация для тех, кто живет в непосредственной близости от фронта в зоне досягаемости артиллерии. Там подвалы домов для многих превратились в новый дом. Но и в больших городах в тылу люди скрываются от ракет. В Киеве (на фото) и Харькове укрытием для многих служат станции метро.
Оккупация ЗАЭС
Среди гражданской и военной инфраструктуры, которую российские оккупанты захватили еще в первые недели войны, оказалась Запорожская АЭС. Боевые действия затронули территорию атомной электростанции, из-за чего в мире стали опасаться атомной катастрофы. Позднее МАГАТЭ направило экспертов на ЗАЭС и требует создания зоны безопасности вокруг станции.
"Азовсталь" - последний форпост в Мариуполе
Российские войска неделями держали Мариуполь в осаде, перерезав пути снабжения украинских защитников боеприпасами и продовольствием. Последним оплотом Украины здесь оставалась территория металлургического комбината "Азовсталь". В его подземельях прятались тысячи людей, в том числе и гражданских. В мае России после длительных атак удалось захватить "Азовсталь", более 2000 солдат попали в плен.
Змеиный: остров-символ
Остров Змеиный в Черном море россияне захватили в первый день войны, а выложенная в интернет запись разговора украинских военных с экипажем корабля РФ стала мемом из-за их отказа добровольно сложить оружие. Уже в апреле затонул российский крейсер "Москва", по версии Киева, в результате удара украинской ракеты. А в июне ВСУ заставили россиян покинуть остров и вернули на него украинский флаг.
Количество жертв - неизвестно
Сколько людей погибло в войне на данный момент, точно неизвестно. ООН сообщает о по меньшей мере 8000 гражданских жертвах и 13 тысячах раненых, хотя и отмечает, что реальное количество может быть существенно больше. Точно не известно и о числе погибших украинских военных. В декабре 2022 года советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл цифру "до 13 тысяч". Независимых данных нет.
HIMARS - первое решающее оружие
Западные вооружения были необходимы Украине с первых же дней войны, но первые поставки были ограниченными. Существенным подкреплением для ВСУ стали предоставленные США в июне артиллерийские системы HIMARS. Украина использовала HIMARS, чтобы перекрывать пути снабжения российской армии на фронте. Вероятно, это оружие сыграло решающую роль в подготовке к дальнейшим успешным контратакам.
Успешное контрнаступление и освобождение территорий
В начале сентября украинские войска провели успешное контрнаступление на Харьковщине. Для армии РФ операция оказалась настолько неожиданной, что отступала она в спешке, бросая военную технику и боеприпасы. Впоследствии ВСУ удалось освободить Херсон - единственный областной центр, который РФ оккупировала за год. Это стало кульминацией контрнаступления, многие местные радовались приходу ВСУ.
Взрыв на Крымском мосту
Крейсер "Москва" стал не единственной потерей РФ в оккупированном Крыму. В начале октября 2022 года произошел мощный взрыв на Крымском мосту, соединяющем Россию с полуостровом через Керченский пролив. В результате взрыва мост был частично разрушен. Россия обвинила в атаке на мост Украину. В Киеве ответственность за взрыв не взяли, но положительно восприняли это событие.
Массированные атаки на энергетику
Через несколько дней после взрыва на Крымском мосту Россия нанесла первый массированный удар по объектам энергетики Украины, следствием которого стали отключения электричества от Львова до Харькова. Затем такие атаки стали регулярными. Из-за значительных повреждений электростанций и другой инфраструктуры украинцы почти ежедневно сталкиваются с перебоями электро-, водо- или теплоснабжения.
Военный президент и евроинтеграция
Владимир Зеленский за год превратился в национального лидера воюющей страны. Его ежедневные видеообращения, в которых он информирует о состоянии дел на фронте и в тылу, собирают миллионы просмотров. Президенту удалось не только объединить украинцев, но и привлечь к поддержке Украины весь западный мир. На новый уровень вышла и евроинтеграция - Украина стала кандидатом на вступление в ЕС.
Танк Leopard 2 - оружие украинских надежд
Способность Украины защищаться зависит, в частности, от международной помощи. Группа стран-партнеров во главе с США выделила Киеву десятки миллиардов долларов помощи - гуманитарной, финансовой и военной. Передача ВСУ тяжелых вооружений, прежде всего танков, стала предметом активной дискуссии на Западе из-за опасений реакции РФ. Но Украина все же получит западные танки, в том числе и Leopard 2.
Бои вокруг Бахмута: город в руинах
Ожесточенные бои продолжаются вокруг Бахмута в Донецкой области. После потери контроля над его пригородом Соледаром в январе 2023 года украинским войскам все труднее держать оборону. Немецкая разведка в январе сообщала о трехзначных потерях ВСУ ежедневно. Потери РФ, очевидно, еще больше, прежде всего среди бойцов ЧВК "Вагнер", которых Москва активно применяет в боях. Город превращается в руины.