Данные о гражданских жертвах боевых действий на Донбассе уже год поступают чуть ли не каждый день. Местные власти изначально призывали население эвакуироваться в более безопасные регионы. Но российские ракеты настигали и тех, кто уже был в пути. В результате атаки на вокзал в Краматорске в апреле погиб 61 человек, более 120 получили ранения. Тысячи людей ждали там возможности выехать из города.