Gulagu.net получил новые видео пыток в колониях РФ

Информаторы проекта Gulagu.net предоставили правозащитникам видеозаписи пыток заключенных еще в четырех российских колониях. Об этом основатель проекта Владимир Осечкин сообщил в эфире телеканала "Дождь" вечером в субботу, 30 октября.

Отвечая на вопрос об источниках информации, Осечкин уточнил, что речь идет о последователях Сергея Савельева - информатора, передавшего проекту Gulagu.net записи пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице №1 ФСИН. По словам Осечкина, эти люди вышли на правозащитников уже после публикации видеозаписей, "которые облетели весь мир", и после прибытия самого Савельева во Францию.

Кто передал Gulagu.net видео с пытками?

"Видимо, очень много людей, которые имеют доступ к этому секретному видеоархиву в России, прониклись примером Сергея Савельева и решили нам помогать. Сейчас как минимум четыре человека поэтапно отправляют нам файлы, которые действительно подтверждают, что подобное происходило как минимум еще в четырех учреждениях Федеральной службы исполнения наказания", - подчеркнул Владимир Осечкин, добавив, что у проекта Gulagu.net и раньше были сведения о злоупотреблениях в этих колониях, однако его сотрудники не могли ничего доказать без видеозаписей.

Правозащитник отметил, что проекту Gulagu.net удалось выяснить имена 15 сотрудников ФСИН и заключенных, которые дежурили рядом с так называемыми "пресс-хатами" в то время, когда там происходили пытки и изнасилования. Осечкин пообещал, что эти имена будут названы в документальном фильме о пытках в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, который Gulagu.net планирует опубликовать на неделе с 1 по 7 ноября.

Видео с пытками в саратовской больнице ФСИН

В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей, полученных от бывшего заключенного ОТБ-1, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск.

После обнародования информации о пытках в саратовской колонии ФСИН уволила начальника ОТБ-1, его заместителя, а также ряд сотрудников больницы. Глава саратовского УФСИН ушел в отставку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил после публикации несколько уголовных дел.

Смотрите также:

Забытый сталинский ГУЛАГ Дата смерти неизвестна Одна из глав книги "Забытое" посвящена Раулю Валленбергу. Шведский дипломат спас во время войны десятки тысяч венгерских евреев. После взятия Будапешта был тайно переправлен в Москву. Предположительно (точно неизвестно) умер на Лубянке в 1947 году. Памятники Раулю Валленбергу установлены во многих городах мира. Этот бюст стоит во дворе Государственной библиотеки иностранной литературы в Москве.

Забытый сталинский ГУЛАГ На строительстве Беломорканала В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина соединил Белое море с Онежским озером, имеющим выход в Балтийское море. Был построен в 1931-1933 годах силами заключенных. По официальным данным, во время строительства канала здесь умерло почти 13 тысяч заключенных.

Забытый сталинский ГУЛАГ Звездочка в Бутугычаге Памятник охраннику в Бутугычаге. В переводе с эвенского языка Бутугычаг означает "плохое место". Здесь добывали урановую и оловянную руду, и смертность среди заключенных была особенно высокой. Пережил этот лагерь будущий известный поэт Анатолий Жигулин. Позже он писал: "Скупая радость, щедрая беда и голубая звонкая руда... Привет тебе, судьбы моей рычаг, урановый рудник Бутугычаг!"

Забытый сталинский ГУЛАГ Памятники вождям Ленин, Сталин и другие. Парк искусств "Музеон" в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом. Среди 800 памятников много монументов вождей 1930-1950 годов - тех самых, что подписывали расстрельные списки. Фотография одного из таких списков, под которым поставили подписи все члены Политбюро, включая Сталина, тоже приведена в книге "Забытое".

Забытый сталинский ГУЛАГ Стена в "Музеоне" Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве. Парк искусств "Музеон". Скульптор Е. Чубаров Автор: Ефим Шуман

