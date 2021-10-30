 Gulagu.net получил новые видео пыток в колониях РФ | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Gulagu.net получил новые видео пыток в колониях РФ

По словам основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, в распоряжении правозащитников оказались видео пыток из еще четырех российских колоний.

Забор с колючей проволокой вокруг тюремной туберкулезной больницы в Саратовской области

Забор с колючей проволокой вокруг тюремной туберкулезной больницы в Саратовской области

Информаторы проекта Gulagu.net предоставили правозащитникам видеозаписи пыток заключенных еще в четырех российских колониях. Об этом основатель проекта Владимир Осечкин сообщил в эфире телеканала "Дождь" вечером в субботу, 30 октября.

Отвечая на вопрос об источниках информации, Осечкин уточнил, что речь идет о последователях Сергея Савельева - информатора, передавшего проекту Gulagu.net записи пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице №1 ФСИН. По словам Осечкина, эти люди вышли на правозащитников уже после публикации видеозаписей, "которые облетели весь мир", и после прибытия самого Савельева во Францию.

Кто передал Gulagu.net видео с пытками?

"Видимо, очень много людей, которые имеют доступ к этому секретному видеоархиву в России, прониклись примером Сергея Савельева и решили нам помогать. Сейчас как минимум четыре человека поэтапно отправляют нам файлы, которые действительно подтверждают, что подобное происходило как минимум еще в четырех учреждениях Федеральной службы исполнения наказания", - подчеркнул Владимир Осечкин, добавив, что у проекта Gulagu.net и раньше были сведения о злоупотреблениях в этих колониях, однако его сотрудники не могли ничего доказать без видеозаписей.

Правозащитник отметил, что проекту Gulagu.net удалось выяснить имена 15 сотрудников ФСИН и заключенных, которые дежурили рядом с так называемыми "пресс-хатами" в то время, когда там происходили пытки и изнасилования. Осечкин пообещал, что эти имена будут названы в документальном фильме о пытках в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, который Gulagu.net планирует опубликовать на неделе с 1 по 7 ноября.

Видео с пытками в саратовской больнице ФСИН

В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей, полученных от бывшего заключенного ОТБ-1, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск.

После обнародования информации о пытках в саратовской колонии ФСИН уволила начальника ОТБ-1, его заместителя, а также ряд сотрудников больницы. Глава саратовского УФСИН ушел в отставку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил после публикации несколько уголовных дел.

Смотрите также:

  • Памятник Раулю Валленбергу в Москве

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Дата смерти неизвестна

    Одна из глав книги "Забытое" посвящена Раулю Валленбергу. Шведский дипломат спас во время войны десятки тысяч венгерских евреев. После взятия Будапешта был тайно переправлен в Москву. Предположительно (точно неизвестно) умер на Лубянке в 1947 году. Памятники Раулю Валленбергу установлены во многих городах мира. Этот бюст стоит во дворе Государственной библиотеки иностранной литературы в Москве.

  • В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    На строительстве Беломорканала

    В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина соединил Белое море с Онежским озером, имеющим выход в Балтийское море. Был построен в 1931-1933 годах силами заключенных. По официальным данным, во время строительства канала здесь умерло почти 13 тысяч заключенных.

  • Памятник охраннику в Бутугычаге. Здесь добывали урановую и оловянную руду

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Звездочка в Бутугычаге

    Памятник охраннику в Бутугычаге. В переводе с эвенского языка Бутугычаг означает "плохое место". Здесь добывали урановую и оловянную руду, и смертность среди заключенных была особенно высокой. Пережил этот лагерь будущий известный поэт Анатолий Жигулин. Позже он писал: "Скупая радость, щедрая беда и голубая звонкая руда... Привет тебе, судьбы моей рычаг, урановый рудник Бутугычаг!"

  • Парк искусств Музеон в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом.

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Памятники вождям

    Ленин, Сталин и другие. Парк искусств "Музеон" в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом. Среди 800 памятников много монументов вождей 1930-1950 годов - тех самых, что подписывали расстрельные списки. Фотография одного из таких списков, под которым поставили подписи все члены Политбюро, включая Сталина, тоже приведена в книге "Забытое".

  • Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Стена в "Музеоне"

    Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве. Парк искусств "Музеон". Скульптор Е. Чубаров

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 05:33

Новые шокирующие кадры пыток в тюрьмах России (15.10.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021)  

Новый ГУЛАГ? Власти РФ хотят привлекать осужденных на стройки (08.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Город, который вы должны увидеть в Германии (когда закончится пандемия)  

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?  

Европарламент подал на Еврокомиссию в Европейский суд  