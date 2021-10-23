Передавшего Gulagu.net видеоархив с пытками в колониях объявили в розыск

МВД и ФСБ РФ объявили в федеральный розыск экс-заключенного саратовской тюремной больницы и IT-специалиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив с пытками в российских колониях. Об этом сообщается в Telegram-канале Gulagu.net в субботу, 23 октября. Правозащитники выложили в сеть официальный ответ МВД на запрос о розыске. "Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог мир узнать о преступлениях против человечества и против человечности", - считают правозащитники.

Из ответа МВД непонятно, в чем обвиняют Савельева. 18 октября стало известно, что он попросил политического убежища во Франции. В Gulagu.net полагают, что следующим шагом за объявлением его в розыск в Россиии станет обращение российских властей в Интерпол.

Правозащитники намерены, в свою очередь, обратиться в Интерпол и предложить "ввести мораторий на участие РФ в этой организации до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осужденных".

Имел доступ к видеорегистраторам в колонии

В начале октября основатель портала Gulaga.net Владимир Осечкин сообщил о получении нескольких десятков гигабайт видео, фотографий и других документов об издевательствах над заключенными в России. Эту информацию им предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в одной из колоний и занимался там обслуживанием видеорегистраторов и камер наблюдений.

Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее Госдума не поддержала этой инициативы из-за позиции депутатов от правящей в стране партии "Единая Россия".

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