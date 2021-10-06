 Видео с пытками заключенных в Саратовской области: возбуждены семь уголовных дел | Новости из Германии о России | DW | 06.10.2021

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Россия

Видео с пытками заключенных в Саратовской области: возбуждены семь уголовных дел

Видеоролики об издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице ФСИН опубликовал проект Gulagu.net. Руководство больницы УФСИН в Саратовской области уволено.

Колучая проволка в Пермском лагере

После публикации правозащитным проектом Gulagu.net видео об издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Саратовской области возбуждены уже семь уголовных дел. Все они "переданы для полного и всестороннего расследования в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области", сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ в среду, 6 октября. 

Ранее было известно о трех уголовных делах, возбужденных по статье "насильственные действия сексуального характера". Два новых дела, сообщил СК, возбуждены по статье "превышение служебных полномочий", еще два - также по статье "насильственные действия сексуального характера". По данным следствия, эти преступления были совершены против четырех осужденных в перииод с января 2020-го по май 2021 года на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области.

Увольнения в руководстве

Тем временем ФСИН сообщила об увольнении "по отрицательным мотивам" начальника туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области Павла Гаценко, замначальника этого учреждения по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

Ранее в отставку ушел глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов. ФСИН заявляет, что документы об увольнении Федотова "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности" были направлены еще 22 сентября.

Резонансные видео

В сентябре проект Gulagu.net опубликовал пять фотографий со сценами сексуального насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области, а 4 октября обнародовал видео изнасилований трех заключенных в этом учреждении ФСИН. Видео, заявили правозащитники, являются частью архива, который им передал программист, отбывавший срок в Саратовской области и имевший доступ к компьютерам ФСИН.

6 октября Gulagu.net опубликовал новые свидетельства пыток заключенных - в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

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    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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