Видео с пытками заключенных в Саратовской области: возбуждены семь уголовных дел

После публикации правозащитным проектом Gulagu.net видео об издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Саратовской области возбуждены уже семь уголовных дел. Все они "переданы для полного и всестороннего расследования в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области", сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ в среду, 6 октября.

Ранее было известно о трех уголовных делах, возбужденных по статье "насильственные действия сексуального характера". Два новых дела, сообщил СК, возбуждены по статье "превышение служебных полномочий", еще два - также по статье "насильственные действия сексуального характера". По данным следствия, эти преступления были совершены против четырех осужденных в перииод с января 2020-го по май 2021 года на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области.

Увольнения в руководстве

Тем временем ФСИН сообщила об увольнении "по отрицательным мотивам" начальника туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области Павла Гаценко, замначальника этого учреждения по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

Ранее в отставку ушел глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов. ФСИН заявляет, что документы об увольнении Федотова "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности" были направлены еще 22 сентября.

Резонансные видео

В сентябре проект Gulagu.net опубликовал пять фотографий со сценами сексуального насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области, а 4 октября обнародовал видео изнасилований трех заключенных в этом учреждении ФСИН. Видео, заявили правозащитники, являются частью архива, который им передал программист, отбывавший срок в Саратовской области и имевший доступ к компьютерам ФСИН.

6 октября Gulagu.net опубликовал новые свидетельства пыток заключенных - в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

Смотрите также: