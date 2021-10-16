 Информатор Gulagu.net Сергей попросил убежища во Франции | Новости из Германии о России | DW | 16.10.2021

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Россия

Информатор Gulagu.net Сергей попросил убежища во Франции

Бывшему заключенному, передавшего правозащитникам видео с записями пыток в тюрьмах России, удалось бежать из России. Он находится в Париже и будет добиваться политического убежища во Франции.

Фотография информатора Gulagu.net

Фотография информатора Gulagu.net в аэропорту Парижа

Бывший заключенный по имени Сергей (фамилии не называется - Ред.), передавший правозащитному порталу Gulagu.net видеозаписи пыток в российских тюрьмах, бежал из России, спасаясь от преследования со стороны спецслужб, и находится во Франции, где будет добиваться политического убежища, сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин на сайте портала в субботу, 16 октября.

"Сергей в аэропорту CDG-Paris. Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты 5 лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию. Это исторический день и для самого Сергея, и для всей нашей команды, и еще для миллионов россиян", - написал Осечкин.

Госдума отказалась расследовать информацию о пытках в колониях

В начале октября Осечкин сообщил о получении нескольких десятков гигабайт видео, фотографий и других документов об издевательствах над заключенными в России. Эту информацию им предоставил программист по имени Сергей, который отбывал срок в одной из колоний и занимался там обслуживанием видеорегистраторов и камер наблюдений.

Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее Госдума не поддержала этой инициативы из-за позиции депутатов от правящей в стране партии "Единая Россия".

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 05:33

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