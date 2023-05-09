ВМС Украины: В Черном море находится 17 военных кораблей РФ

На 441-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 мая (время московское).

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В Черном море на боевом дежурстве находится 17 российских военных кораблей, включая 3 носителя крылатых ракет "Калибр", сообщили Военно-морские силы Украины. В то же время в Азовском море находится 2 корабля ВМФ РФ, а в Средиземном море - до 5 кораблей, в том числе один ракетоносец с "Калибрами", добавила украинская сторона.

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Наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба" попытались атаковать, сообщили в российской компании "Транснефть", назвав инцидент "попыткой террористического акта". Никто не пострадал, добавили в "Транснефти", не приведя подробности происшествия. Между тем Telegram-канал Baza пишет, что под обстрел попали три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов на наливном пункте нефтепровода в поселке Свень.

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В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов", - написал он в своем Telegram-канале. Мужчина с осколочным ранением в голову скончался в карете скорой помощи, добавил глава региона.

Парламент РФ рассмотрит вопрос о денонсации ДОВСЕ

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Парламент России рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Представителем президента Владимира Путина будет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, следует из распоряжения главы государства. Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже в ноябре 1990 года, устанавливал ограничения на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерию, ударных вертолетов и боевых самолетов. РФ приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году, а в 2015-м приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался принять участие в заседании Военного комитета НАТО из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте - он не смог найти время для того, чтобы подключиться в видеоформате. Об этом сообщает издание "Страна", ссылаясь на главу комитета Роба Бауэра.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 5 человек по обвинению в попытке осуществления теракта в воинской части в подмосковной Балашихе, пишет Telegram-канал Baza. По его сведениям, задержанным от 15 до 20 лет, они давно знакомы друг с другом и якобы планировали с помощью подкопа пробраться в воинскую часть, подорвать технику и устроить поджог. Теперь им могут грозить длительные сроки заключения, уточняет Baza.

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Запорожская атомная электростанция (август 2022 года) Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Россия готовится "эвакуировать" около 3100 человек из города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оккупированной российской армией, сообщает компания "Энергоатом", которая является оператором атомных электростанций Украины. "Прежде всего речь идет о вывозе 2700 работников станции, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей", - уточняет "Энергоатом".

В компании добавили, что "Энергоатом" принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу крупнейшей в Европе АЭС в первый период после ее освобождения.

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Село Никольское в Запорожской области ночью попало под обстрел, заявил глава региональной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, 34-летний местный житель получил тяжелые ранения.

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Военный полигон в Воронежской области в ночь на 10 мая был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами, соообщил губернатор региона Александр Гусев. Один из беспилотников "в результате мер воздействия" отклонился от курса и упал, второй был уничтожен огнем, добавил губернатор. Гусев не рассказал о последствиях атаки и не назвал конкретный объект.

Между тем Telegram-канал Baza указал без ссылок на источники, что при инциденте никто не погиб, но около 14 военнослужащих пострадали. Речь идет о полигоне "Погоново", уточнил Telegram-канал Astra без ссылок на источники.

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Ночью в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник", - объяснил он. По данным властей, повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль.

Британское Минобороны - о параде 9 мая в Москве

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Парад 9 мая в Москве, проведенный в усеченном виде, выделил проблемы с техникой и стратегическими коммуникациями, с которыми российские войска столкнулись через 14,5 месяца вторжения в Украину, пишет министерство обороны Великобритании. По его сведениям, большинство из участников шествия по Красной площади относятся к вспомогательным формированиям и курсантам военных учебных заведений, а единственным личным составом из развертываемых соединений регулярных войск стали контингенты Железнодорожных войск и военной полиции Минобороны РФ.

Кроме того, Лондон обратил внимание на минимальное количество военной техники. "Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники", но власти, вероятно, воздержались от этого из желания избежать внутренней критики по поводу приоритета парадов над боевыми действиями, считают в британском ведомстве.

++08.40++

В ночь на 10 мая Россия атаковала Днепропетровскую область с помощью беспилотников, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Подразделения воздушного командования ВСУ "Восток" сбили 3 БПЛА Shahed, добавил он.

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Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в районе Курска, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате падения обломков дрона в деревне Толмачево никто не пострадал, однако повреждена газовая труба и фасад одного из домов.

ISW: РФ хочет показать себя способной сдержать контрнаступление ВСУ

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Россия может пытаться наносить почти ежедневные серии ракетных ударов по Украине, чтобы изобразить себя сдерживающей потенциальное украинское контрнаступление, говорится в очередном бюллетене американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). Однако снижение эффективности ударов РФ, вероятно, не будет существенно ограничивать действия Киева, отмечают аналитики. По их данным, армия РФ продолжает ракетные удары, но в меньших масштабах, чем во время обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Такое поведение может указывать на то, что российские силы больше сосредоточены на поддержании регулярных серий ракетных ударов, чем на фактической эффективности этих обстрелов, подчеркивают эксперты ISW.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вслед за главой Минобороны страны Алексеем Резниковым призвал Запад не возлагать избыточных надежд на ожидаемое контрнаступление ВСУ. "Не относитесь к этому наступлению как к последнему, потому что мы не знаем, чем оно закончится. Если мы в ходе этого контрнаступления сможем освободить наши территории, вы скажете в итоге: да, оно было последним. Но если нет, это будет означать, что нам надо готовиться к следующему контрнаступлению", - подчеркнул Кулеба в интервью газете Bild .

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен производить оружие в Украине

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие недели хочет договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, сообщил глава компании Армин Паппергер (Armin Papperger). Производство оружия и боеприпасов в Украине должно быть перестроено на стандарты НАТО, заявил он на собрании акционеров.

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ФБР и прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка в рамках операции MEDUSA нейтрализовали вредоносную программу ФСБ России Snake, сообщает пресс-служба министерства юстиции США . Указывается, что правительство США связывает программу Snake с деятельностью отдела ФСБ под названием "16-й центр". "На протяжении почти 20 лет это подразделение, называемое в судебных документах Turla, использовало версии вредоносной программы Snake для кражи секретных документов из сотен компьютерных систем, которые принадлежали правительствам стран-членов Организации Североатлантического договора , как минимум в 50 странах, а также у журналистов и других лиц и организаций, представляющим интерес для Российской Федерации. После кражи этих документов подразделение Turla переправляло их через тайную сеть компьютеров в США и по всему миру, пользователи которых не знали о заражении программой Snake", - поясняется в пресс-релизе.

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Компания Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, заявил ее исполнительный директор Рой Якобс. Ранее Philips прекратила продажу в РФ средств личной гигиены. "Право на здравоохранение является всеобщим, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи", - заявил Якобс на ежегодном собрании акционеров компании в Амстердаме в ответ на призыв прекратить свою работу в России.

Политика США по поставкам Украине ракет большой дальности не изменилась

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Политика США по поставкам Украине ракет большой дальности не изменилась после решения Великобритании отправить Киеву такие снаряды, сообщили источники Politico в американской администрации. По информации издания, Вашингтон не будет поставлять подобные ракеты, а чиновники Белого дома теперь "вздохнули с облегчением", потому что, по их мнению, это успокоит критиков, требовавших поставок ATACMS на Украину.

Лондон ранее решил поставить Киеву ракеты с дальностью полета в 300 км - это соответствует показателям американских ATACMS. "Наша политика в отношении ATACMS не изменилась", - сказал один из собеседников Politico. По данным издания, вместо этого Вашингтон продолжит поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов и техники.

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Оператор французского информагентства AFP Арман Сольдин погиб, выполняя свою работу, на востоке Украины. Об этом сообщило агентство в Twitter, указав, что известие о гибели сотрудника потрясло его. По словам коллег Сольдина, ставших очевидцами трагедии, он погиб при ракетном ударе под городом Часов Яр вблизи Бахмута.

Официальный Киев выразил "сердечные соболезнования" в связи с гибелью корреспондента AFP под Бахмутом.

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Воздушные силы ВСУ 4 мая действительно сбили в небе над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" (Kh-47M2) при помощи американской системы ПВО MIM-104 Patriot. Такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, выступая на брифинге.

Информацию об уничтожении российской ракеты "Кинжал" в небе над Киевом 6 мая подтвердил также командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. За несколько часов до этого спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг обнародованное порталом Defense Express сообщение об уничтожении ракеты.

Хроника событий 9 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 мая 00.00 - 13.59 >>>

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