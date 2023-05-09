День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

В Москве 9 мая прошел укороченный парад без авиашоу и с минимальным количеством техники. В большинстве регионов РФ праздничные мероприятия отменили как и акции "Бессмертного полка".

День Победы в этом году в России прошел в усеченном режиме. Парад 9 мая 2023 года стал одним из самых коротких за время правления Путина - всего 47 минут солдаты и техника прошли по Красной площади. Второй год подряд в Москве обошлось без участия в параде военной авиации. Связано ли это с прилетом по Кремлю беспилотников, не ясно; власти аргументировали это просто "мерами безопасности".

Танк Т-34 везут на парад в Москве Фото: Evgenia Novozhenina/Reuters

В параде участвовало минимальное количество военной техники. Главными звездами мероприятия стали танки времен Второй мировой войны – Т-34, их было всего три. Кроме них на Красную площадь выехали пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", системы ПВО С-400 "Триумф", оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В прошлом году по Красной площади проехали 20 танков: 10 Т-72, три танка "Армата" и семь танков Т-90. Кроме того, нынешний парад стал самым малочисленным по числу участников с 2008 года - в нем приняли участие около восьми тысяч военных, пишет "Агентство".

Среди иностранных гостей - лишь главы стран СНГ

На празднование 9 мая в РФ приехали семь иностранных лидеров, все они представляли страны СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и белорусский правитель Александр Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин на параде в Москве 9 мая 2023 года Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP

Празднование Дня Победы открыло выступление президента РФ Владимира Путина. В окружении глав семи стран СНГ и снайперов на крышах зданий вокруг Красной площади, Путин на протяжении десяти минут говорил о ненависти к коллективному Западу, а также в очередной раз оправдывал вторжение в Украину.

В своей речи президент РФ проводил аналогии между войной с нацистской Германией и той, которую Россия уже 15-й месяц ведет против Украины. В частности, он заявил, что сейчас "цивилизация вновь находится на решающем рубеже", утверждая, что в ходе войны с Украиной решается будущее государственности России. Свои действия Путин обозначил как "отпор международному терроризму". Также глава РФ, по сути, отверг статус независимости Украины, утверждая, что украинский народ "стал заложником госпереворота и преступного режима его западных хозяев".

Бессмертный полк на карантине

Обычно после парада в Москве и регионах идет шествие "Бессмертного полка". Однако в этом году мероприятие было отменено "по соображениям безопасности". Власти перенесли его на билборды и в онлайн-формат. Небольшое стихийное шествие все-таки состоялось в Петербурге, люди также несли портреты участников вторжения в Украину. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее предложил размещать портреты участников войны на автомобилях или в соцсетях, а также печатать их на майках. В Москве на билбордах показывали погибших на ВОВ.

В Новосибирске независимая депутатка Светлана Каверзина попыталась устроить традиционное шествие "Бессмертного полка" в районе Шлюз, но ей было отказано по причине того, что шествие должно было бы проходить мимо школ и детских садов. По мнению властей, это нарушает законодательство о митингах и собраниях.

"Этот День Победы силовики мне тоже испортили. И я это крепко запомню. Но все равно наше дело правое! И мы все равно победим! Я в это верю!" - написала Каверзина. Шествие в честь Дня Победы в районе Шлюза проводили с 1965 года. В прошлом году депутата за организацию мероприятия посадили на семь суток.

Отказы в проведении шествий были не только в Новосибирске. Кремль давно забрал себе инициативу проведения "Бессмертного полка". Напомним, что в прошлом году создатели оригинального "Бессмертного полка", который появился в Томске в 2012 году, выступили против войны с Украиной и отказались ассоциировать себя с тем, что происходило на улицах российских городов 9 мая.

Отмена парадов в регионах РФ

С отменой "Бессмертного полка" в регионах остались только парады, но и их отменили в большинстве изначально заявленных городов России. В результате все отменили в 23 из 28 городов, в которых должны были пройти праздничные мероприятия.

Там, где парады состоялись, в них приняли участие, в основном, курсанты, а военной техники в регионах и вовсе практически не было. Двое курсантов во время праздничного шествия в Красноярске упали в обморок. На улице было 30 градусов Цельсия, а власти запретили проносить даже воду в зону парада.

Власти Курганской области отменили парад и салют из-за пожаров, унесших жизни 21 человека. "В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно", - написал накануне 9 мая в своем Telegram-канале губернатор региона Вадим Шумков.

В бурятском Селегинске во время празднества в толпу прилетела одна из петард, запущенных властями в честь праздника. Пострадать могли женщина и несколько детей, однако отделались, по словам властей, "испугом". За день до Дня Победы в столице Бурятии Улан-Удэ провели "Марш юных патриотов". В шествии приняли участие члены движения "Юнармия", учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.

В Ивангороде на границе с Эстонией местные власти устроили пропагандистскую акцию - чиновники поставили концертную сцену прямо на берегу реки, отделяющей российский город от эстонской Нарвы. В ответ власти балтийской страны вывесили плакат с надписью "Путин - военный преступник".

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