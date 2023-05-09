  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Солдаты и матросы маршируют Москве на Красной площади во время парада по случаю Дня Победы 9 Мая
В Москве на Красной площади во время парада по случаю Дня ПобедыФото: Grigory Sysoyev/POOL/TASS/imago images
ПолитикаРоссия

Путин на параде 9 мая вновь обрушился с обвинениями на Запад

Евгений Жуков
41 мин. назад

В своей речи перед началом Парада Победы Путин вновь обвинил Запад в намерении уничтожить Россию. Начатую по его приказу войну в Украине он представил как развязанную западными странами против РФ.

https://p.dw.com/p/4R4uh

В рамках торжеств по поводу Дня Победы в Великой Отечественной войне во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел военный парад. На нем присутствовали семь иностранных лидеров, все они представляли страны СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и белорусский правитель Александр Лукашенко.

Из военной техники в параде приняли участие один танк 1940-х годов Т-34 и современная бронетехника, а также, в частности, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", системы ПВО С-400 "Триумф", оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". По мнению наблюдателей, техники в этот раз во время парада было меньше, чем обычно. Воздушная часть парада была отменена - как объяснили власти, из соображений безопасности. По всей России десятки городов отменили парады 9 мая.

В своей речи перед началом парада президент РФ Владимир Путин проводил аналогии между войной с нацистской Германией и агрессивной войной, которую Россия уже 15-й месяц ведет в Украине. В частности, он заявил, что сейчас "цивилизация вновь находится на решающем рубеже", утверждая, что в ходе войны в Украине решается будущее государственности России.

Путин обвинил Запад в развязывании войны

Говоря о начатой по его приказу агрессивной войне в Украине, президент РФ Владимир Путин представил ее как "войну, развязанную против России". Действия же Москвы Путин обозначил как "отпор международному терроризму". При этом по уголовным делам о "терроризме" и его "оправдании" в России массово задерживаются и осуждаются оппозиционные политики, общественные и культурные деятели.

Значительная часть речи Путина была посвящена обвинениям в адрес западных стран. Так, он в очередной раз заявил, что Запад намерен "добиться распада и уничтожения России, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему глобальной безопасности и международного права". В своей речи глава Кремля, по сути, отверг статус независимости Украины, утверждая, что украинский народ "стал заложником госпереворота и преступного режима его западных хозяев".

В конце апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия называется агрессором в отношении Украины, в поддержку которой впервые проголосовал Китай. В документе, в частности, речь шла о "беспрецедентных вызовах, стоящих сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии". Страны Запада с начала полномасштабной войны в Украине оказывают Киеву военную, финансовую, гуманитарную поддержку, европейские страны приняли миллионы украинских беженцев. В отношении России были введены многочисленные санкции.

Смотрите также:

Россия и 9 мая: как Путин украл победу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

День освобождения от национал-социализма: кто пришел в Трептов-парк (08.05.2023)

День освобождения от национал-социализма: кто пришел в Трептов-парк (08.05.2023)

Утром 8 мая жители Берлина приносили цветы к советскому мемориалу в Трептов-парке. Каждый год в годовщину капитуляции Германии во Второй мировой войне туда приходят как немцы, так и иностранцы, живущие в Берлине. Но год спустя после нападения России на Украину память о павших в той войне омрачают актуальные события.
История18 ч. назад05:19 мин.
external

Скандал с флагами на 8 мая в Берлине, ЧВК "Вагнер" Пригожина штурмует Бахмут. DW Новости (08.05.2023)

Скандал с флагами на 8 мая в Берлине, ЧВК "Вагнер" Пригожина штурмует Бахмут. DW Новости (08.05.2023)

ЧВК "Вагнер" продолжает штурмовать Бахмут, несмотря на заявления Евгения Пригожина к 10 мая оставить свои позиции в городе. Также сообщается о перегруппирвоки российких войск возле Бахмута. Как считают военные эксперты, российские военные стараются занять город к 9 мая. Подробности - в выпуске DW Новости.
18 ч. назад32:23 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте 9 мая 2023 года

Шольц раскритиковал "великодержавное" поведение Путина

Политика25 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Политика19 ч. назад26:01 мин.
Карикатура о возможном введении Евросоюзом санкций в отношении Китая: человечек в цветах флага ЕС показывает пальцем на лидера КНР Си Цзинпиня. Последний стоит, уперев руки в бока.

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Политика19 ч. назад
Место размещения беженцев в Берлине на месте бывшего аэропорта Темпельхоф фото из архива

Немцы больше не готовы принимать беженцев? О чем спор в ФРГ

Немцы больше не готовы принимать беженцев? О чем спор в ФРГ

Общество1 ч. назад
Берлин, 8.5. 2023. Противники СПГ-терминала на Рюгене креативно критикуют Олафа Шольца перед ведомством федерального канцлера

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Экономика и бизнес17 ч. назад
Oбъекты Бенинской бронзы на выставке в Гамбурге "Бенин. Украденная история"

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Культура20 ч. назад
Участник от Финляндии

Открытие "Евровидения-2023": топ-10 лучших нарядов

Открытие "Евровидения-2023": топ-10 лучших нарядов

Культура22 ч. назад10 фото
На главную страницу