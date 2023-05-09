Путин на параде 9 мая вновь обрушился с обвинениями на Запад

В своей речи перед началом Парада Победы Путин вновь обвинил Запад в намерении уничтожить Россию. Начатую по его приказу войну в Украине он представил как развязанную западными странами против РФ.

В рамках торжеств по поводу Дня Победы в Великой Отечественной войне во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел военный парад. На нем присутствовали семь иностранных лидеров, все они представляли страны СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и белорусский правитель Александр Лукашенко.

Из военной техники в параде приняли участие один танк 1940-х годов Т-34 и современная бронетехника, а также, в частности, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", системы ПВО С-400 "Триумф", оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". По мнению наблюдателей, техники в этот раз во время парада было меньше, чем обычно. Воздушная часть парада была отменена - как объяснили власти, из соображений безопасности. По всей России десятки городов отменили парады 9 мая.

В своей речи перед началом парада президент РФ Владимир Путин проводил аналогии между войной с нацистской Германией и агрессивной войной, которую Россия уже 15-й месяц ведет в Украине. В частности, он заявил, что сейчас "цивилизация вновь находится на решающем рубеже", утверждая, что в ходе войны в Украине решается будущее государственности России.

Путин обвинил Запад в развязывании войны

Говоря о начатой по его приказу агрессивной войне в Украине, президент РФ Владимир Путин представил ее как "войну, развязанную против России". Действия же Москвы Путин обозначил как "отпор международному терроризму". При этом по уголовным делам о "терроризме" и его "оправдании" в России массово задерживаются и осуждаются оппозиционные политики, общественные и культурные деятели.

Значительная часть речи Путина была посвящена обвинениям в адрес западных стран. Так, он в очередной раз заявил, что Запад намерен "добиться распада и уничтожения России, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему глобальной безопасности и международного права". В своей речи глава Кремля, по сути, отверг статус независимости Украины, утверждая, что украинский народ "стал заложником госпереворота и преступного режима его западных хозяев".

В конце апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия называется агрессором в отношении Украины, в поддержку которой впервые проголосовал Китай. В документе, в частности, речь шла о "беспрецедентных вызовах, стоящих сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии". Страны Запада с начала полномасштабной войны в Украине оказывают Киеву военную, финансовую, гуманитарную поддержку, европейские страны приняли миллионы украинских беженцев. В отношении России были введены многочисленные санкции.

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