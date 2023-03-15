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Анджела Стент (фото из архива)Фото: DW
ПолитикаСША

Эксперт: Путин использовал год войны для укрепления власти

Екатерина Венкина
35 мин. назад

Путин - "как это ни парадоксально - использовал этот год войны для укрепления своей власти", сказала в интервью DW старший научный сотрудник Института Брукингса Анджела Стент.

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Президент РФ Владимир Путин - "как это ни парадоксально - использовал этот год войны для укрепления своей власти". Такое мнение в интервью DW во вторник, 14 марта, высказала известный в США эксперт по России, старший научный сотрудник Института Брукингса Анджела Стент.

Несмотря на то, что миллион жителей покинули Россию, большинство тех, кто остался, скорее всего, "либо поддерживают войну, либо относятся к ней равнодушно", констатировала Стент. "Пока что ему (Путину. - Ред.) удалось убедить их, по всей видимости, что Запад действительно пытается развалить Россию, и это - борьба за их существование", - добавила эксперт.

О поездке Путина в Улан-Удэ

Она прокомментировала поездку российского лидера в Улан-Удэ и его посещение авиационного завода. Путин пытается показать общественности, "что он - во главе... он хочет послать более оптимистичный сигнал своему населению", добавила Стент.

По словам старшего научного сотрудника, многие думали, что Путин будет находиться "в бункере" и отменять встречи, в этой связи посещение завода несет определенный посыл: "Я - в добром здравии. Я контролирую ситуацию. Я - ваш лидер".

Комментируя возможное намерение российского президента сделать так, чтобы Запад в итоге устал от противостояния, Анджела Стент сказала: "Он (глава российского государства. - Ред.) играет вдолгую".

"Экономика РФ оказалась более устойчивой, чем думали на Западе"

С опорой на предыдущий опыт российский лидер пришел ко мнению, что Запад не может вечно поддерживать единство, в демократических государствах проходят выборы, странам приходится переключать внимание на другие аспекты, констатировала собеседница DW.

Она коснулась и эффективности введенных ЕС и США рестрикций. "Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем думали на Западе", - указала Стент. "Санкции оказали влияние, но они на самом деле не затронули жизнь среднего россиянина", - считает эксперт.

Экс-сотрудница Госдепа и бывший член Нацсовета США по разведке

Ранее, в Мюнхене, где в феврале проходила конференция по безопасности, Анджела Стент напомнила, что в арсенале России - около шести тысяч ядерных боеголовок. "Некоторые считают, что если Украина попытается успешно вернуть Крым, то Путин может использовать ядерное оружие", - заявила она.

Анджела Стент - старший советник Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований и почетный профессор Джорджтаунского университета.

В 2004-2006 годах она входила в Национальный совет США по разведке в качестве сотрудника нацразведки по России и Евразии. С 1999 по 2001 годы работала в отделе политического планирования Госдепартамента США. Стент - автор книги "Мир Путина: Россия и ее лидер глазами Запада".

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