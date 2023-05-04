Удар беспилотниками по Кремлю: инсценировка или нет?

Удар неизвестных дронов по зданию Сенатского дворца в Кремле 3 мая 2023 года - первым, кто выкладывал любительские кадры этой атаки, вероятно, было сложно поверить в сам факт. Иначе, как и многое в этой истории, не совсем ясно, почему это громкое событие не стало 3 мая сразу с утра главной темой, а только спустя почти 12 часов, днем, когда появилась реакция из Кремля, где инциденты назвали "спланированной террористической акцией" и "покушением" на президента России Владимира Путина. Впрочем, сам президент и не находился в Кремле в момент ударов, а был в своей резиденции в Ново-Огарево, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Власти Украины категорически отвергли свою причастность к ударам по Кремлю.

Два небольших дрона - физического ущерба уже не видно

Что именно произошло, удалось реконструировать, в том числе и на основании выложенных в открытый доступ видеокадров с камер наблюдения, которые, по всей вероятности, подчиняются российским спецслужбам. На основании доступных видео (всего их насчитывается не менее семи) понятно, что первый дрон подлетел к куполу Сенатского дворца и взорвался на подлете в районе 2:27 ночи. Через 16 минут минут, около 2:43, еще один беспилотник ударил по крыше здания Сенатского дворца, зацепив флаг и создав небольшой пожар, когда там уже находились люди (вероятно, из охраны Кремля). Остатки разбившихся беспилотников в Кремле власти РФ не показали.

Были ли эти беспилотники единственными, неизвестно, как неизвестно и то, насколько массированным был удар. Как сообщал Telegram-канал Baza, в течение 2 мая в экстренные службы Москвы поступило более 200 сообщений о беспилотниках в столице. Ущерб, нанесенный зданию рабочей резиденции президента РФ, судя по кадрам, сделанным после удара, не виден: Песков на следующий день после атаки добавил, что были опалены два медных листа, других повреждений нет. Насколько массированным был налет беспилотников пока не очень понятно.

Основная версия: ПВО Москвы проспала удары

Военный эксперт и бывший офицер международного управления полиции Израиля Сергей Мигдаль говорит, что выводы о том, кто совершил атаку, пока делать рано. "Судя по тому, что мы видим на видео, это небольшой дрон, классической крылатой схемы с верхним расположением крыла и начиненный взрывчаткой. Вряд ли он очень большой. Он сделан, скорее всего, из пластика или композитных материалов. Летел на низкой высоте. Мы знаем про удары беспилотников по аэродромам российских военных, как, например, было с Дягилевым. То есть, техническая возможность у такого беспилотника долететь до Москвы из северо-восточной Украины существует. Перехватить его трудно, потому что радаром он очень плохо виден", - пояснил Мигдаль.

"Наиболее вероятным мне видится, что это сделали украинцы, меньше шансов, что это какое-то внутрироссийское подполье, не связанное с Украиной. Почему меньше шансов? Организовать беспилотник, начиненный взрывчаткой так, чтобы он попал в Кремль - нетривиальная задача для простых людей, не связанных с армией", - поделился своей версией с DW военный эксперт Давид Шарп.

Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что дроны видели еще в Подмосковье, но на сообщения о них не последовала надлежащая реакция. Это событие подчеркивает неспособность Кремля оборонять особенно важные объекты, считает Шарп. "Зенитно-ракетные комплексы и зенитная артиллерия, а также средства радиоэлектронной борьбы не способны на данный момент обеспечить защиту от простых беспилотников", - констатировал он. В версию с инсценировкой военный эксперт не верит. "Я не исключал, что российское руководство, если посчитает выгодным, может пойти на ту или иную провокацию. Однако в данном случае пока нет оснований так считать, ведь такой удар по Кремлю дискредитирует, в первую очередь, Россию", - поясняет военный эксперт.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже обвинил не только Украину, но и США в причастности к атаке дронов по Кремлю Фото: Alexei Druginyn/EPA/RIA Novosti/picture alliance

Похожей позиции придерживается и Сергей Мигдаль, говоря о том, что в Украине наверняка "не рассчитывали, что от этого погибнет Путин или какой-нибудь другой большой начальник в Кремле. Это, скорее, психологическое, медийное действие".

За несколько минут до сообщения о прошедшей атаке мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии неба над столицей для беспилотников. "Помимо опять же, некоей медийной составляющей этого указа Собянина, цель - упростить задачу защитникам стратегически важных объектов на территории Москвы. Это поможет ПВО ближнего действия, снизив для них число возможных целей. Ведь в такой напряженной обстановке любой летящий объект классифицируется как потенциальная цель, которая представляет опасность", - считает военный эксперт Сергей Мигдаль.

Что говорят в Украине: инсценировка или "заказ" олигархов

В Украине опровергают причастность к взрывам, говоря о возможной провокации самого Кремля. "Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", - прокомментировал инцидент пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Многие версии о дронах над Кремлем. Выскажу личное мнение, основанное на серии инсайдов. Атака на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина. Это первая коллективная игра "клуба обиженных". Надеюсь - не последняя", - написал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Атака дронов: наблюдения в пользу инсценировки

Версия о том, что атака дронов могла быть операцией под ложным флагом, то есть, организована самим российским руководством, появилась в первые же часы. Журналисты издания "Вёрстка", например, обратили внимание на несколько странных фактов, сопровождавших, прежде всего, освещение и реакцию Кремля. Из наиболее очевидных: отсутствие до настоящего момента каких-либо свидетельств работы ПВО, публикация, очевидно, с разрешения самого Кремля кадров атаки, снятых с режимного объекта (для сравнения: кадры убийства российского политика Бориса Немцова в 2015 году до сих пор не опубликованы. - Ред.), а также, по утверждению источника "Вёрстки", штатный режим работы кремлевской администрации вплоть до объявления об атаке - спустя несколько часов после нее.

Украина производит свои беспилотники, например, как на фото. Но какие дроны атаковали Кремль? Фото: Ukrspecsystems

Атаку беспилотников на Кремль, вероятно, инсценировала Россия, считают и в Институте изучения войны (ISW), к мнению и выводам о ходе войны которого прислушиваются многие западные наблюдатели. Вероятность того, что украинские беспилотники могли преодолеть российскую ПВО, крайне мала, предположили аналитики ISW. Они также отметили скоординированную и быструю реакцию различных политиков в Москве, призвавших в отместку за нападение на Кремль либо к уничтожению президента Украины Владимира Зеленского, либо к нанесению ядерного удара по Украине. В качестве возможных целей такой инсценировки ISW называет, например, новую масштабную мобилизацию для нужд армии РФ.

Противников версии инсценировки значительно больше

Многие эксперты по обороне все же указывают на значительные, прежде всего имиджевые потери, от инсценировки и отвергают эту версию, хотя и не исключают, что сам удар дронов по Кремлю может быть использован Москвой для достижения каких-либо целей, объявления той же мобилизации или отмены парада 9 мая в Москве (Кремль, впрочем, подтвердил, что парад состоится).

Следует ожидать ударов возмездия со стороны Кремля по Украине, но возможности для дальнейшей военной эскалации у российской армии уже ограничены, так что руководство РФ ограничится, прежде всего, вербальной эскалацией, предположил в интервью телеканалу ZDF немецкий эксперт по Украине Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange). Предположения ISW подверг критике известный польский военный эксперт Конрад Музыка, с их выводами не согласились и расследователи из Conflict Intelligence Team. Известный эксперт по России Марк Галеотти также сомневается в том, что это была инсценировка Кремля, потому что это был бы, по его выражению, "гол в свои ворота".

Ряд военных экспертов в ФРГ склонны воздерживаться от выбора той или иной версии, как, например, профессор из университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala). "Пока очень сложно выбрать (какую-то версию событий. - Ред.), потому что они в какой-то степени имеют и не имеют смысла. Если это была операция российского руководства под чужим флагом, то это только показывает, какой слабой стала Россия, раз ей понадобились кадры горящего здания Сенатского дворца в Кремле, чтобы оправдать войну. Если же это были украинцы или настроенные против Кремля российские силы, то это огромный провал российской армии и спецслужб. Противовоздушная оборона над столицей, выходит, стала не сильно лучше со времен приземления Матиаса Руста на Красной Площади", - заявил Масала в интервью ZDF.

Масала тем самым сравнил прилет дронов в Кремль с тем, что в 1987 году немецкий пилот-любитель Руст (Mathias Rust) на легкомоторном самолете беспрепятственно прилетел из Гамбурга в Москву и 28 мая, в День пограничных войск СССР, приземлился на Большом Москворецком мосту, что поставило под сомнения боеготовность советской ПВО.

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