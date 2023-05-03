День 434-й войны: Над Кремлем взорвался дрон

На 434-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Дроны над Кремлем

Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на среду. По сообщению пресс-службы президента РФ, в результате никто не пострадал. При этом в пресс-службе отметили, что Москва расценивает инцидент как "спланированную террористическую акцию и покушение" на Владимира Путина и "оставляет за собой право ответить на попытку удара, где и когда посчитает нужным". Ранее ФСБ сообщила о задержании в аннексированном Крыму семи человек, подозреваемых в планировании серии терактов в отношении "властей" полуострова. "Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что речь идет о "той же группе, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе".

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения об участии Украины в предполагаемой атаке дронами на Кремль. "Мы не атаковали Путина. Мы это предоставим трибуналу. Мы боремся на своей территории и защищаем свои деревни и города", - заявил он на пресс-конференции в Хельсинки. Ранее обвинения России отверг и советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Все предсказуемо. Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", - написал он в Twitter. По словам Подоляка, подобные заявления дают России основания оправдывать свои атаки по гражданским целям в Украине. Советник Зеленского также утверждал, что Украина "не атакует объекты на территории России", потому что это, по его словам, "не решает никакой военной задачи".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на российские обвинения Украины в атаке на Кремль. "Мы оставляем Украине, которая ежедневно подвергается российским атакам, решать, как она собирается защищаться, возвращать свои территории", - заявил он в интервью газете Washington Post. По поводу обвинений со стороны Москвы, Блинкен отметил, что "следует воспринимать с очень большой долей скепсиса все, что исходит из Кремля". "Мы видели лишь сообщения в СМИ, мы не знаем фактов", - сказал он.

Российские воздушные удары

В результате российских обстрелов Херсона и области 3 мая погиб 21 человек и еще 48 получили ранения различной степени тяжести, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Снаряды поразили объекты гражданской инфраструктуры в областном центре. Кроме того, днем между селами Степановка и Музыковка под обстрел попала бригада энергетиков, ремонтировавшая электросети после очередных атак российской армии. Трое работников погибли. Утром от обстрела Дарьевской общины Херсонской области погиб мужчина.

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что столица Украины "подверглась очередному воздушному нападению". В администрации отметили, что речь идет об уже третьем авиаударе за последние шесть дней. "На этот раз Киев был атакован исключительно дронами", - указала там. По предварительной информации, ВС РФ, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Предполагаемые украинские удары

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле поселка Теткино Глушковского района. Пострадавших нет, 15 домов получили повреждения, поврежден газопровод низкого давления и нарушено электроснабжение поселка, сообщил глава региона.

По военному аэродрому в Брянской области в ночь на 3 мая был нанесен удар беспилотниками, сообщил Telegram-канал Baza. По неподтвержденным данным, речь идет о 5 БПЛА, из которых два были уничтожены из стрелкового оружия, а два другие взорвались на территории аэродрома. Пятый беспилотник не был обнаружен. Повреждения получил не используемый транспортный самолет Ан-124. Ранее Россия атаковала украинскую территорию из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря, применив 26 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и Shahed-131, заявили Воздушные силы Украины.

Российские войска несут потери

Потери личного состава российских войск за 2 мая увеличились на 520 до 191 940 убитыми, сообщил Генеральный штаб ВСУ. По его данным, за сутки российская армия потеряла один танк, 6 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 средства противовоздушной обороны, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы спецтехники и 28 беспилотников.

Власти Украины, опасаясь новых утечек информации, не сообщают западным союзникам детали готовящегося контрнаступления, сообщило американское издание Politico. По словам источников издания, Киев сообщает США и европейским странам основные разведданные, но ничего не говорит о сроках будущего контрнаступления и численности своих войск, которые планируется в нем задействовать. Politico, ссылаясь на неназванного депутата Верховной рады, также отмечает, что украинские власти держат в секрете подробности о контрнаступлении и от других политиков в Украине. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что Украина не обязана уведомлять союзников о контрнаступлении.

В Европе форсируют производство боеприпасов

Еврокомиссия приняла постановление о поддержке производства боеприпасов, направленное на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки снарядов, ракет и их компонентов. Брюссель предлагает выделить на эти цели 500 млн евро. Это - третья часть плана Евросоюза, призванного как можно скорее предоставить Украине необходимые боеприпасы, а также пополнить европейские арсеналы. Первая часть предусматривает незамедлительные поставки Киеву уже имеющихся боеприпасов из резервов стран ЕС, а вторая - совместные закупки для дальнейшего обеспечение Украины и пополнения резервов армий европейских стран. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро.

Фирмы, работавшие на различные российские госструктуры, после начала войны в Украине закупали в странах Евросоюза оборудование, микрочипы, боеприпасы, несмотря на введенные в марте 2022 года санкции США, сообщила газета Financial Times. По ее данным, одна из фирм, работавших на ФСБ, - "Трейдтулз" - приобрела подсанкционную продукцию на 900 тысяч долларов, в том числе 22 тонны оборудования в Германии стоимостью 554 тысячи долларов, а также микрочипы немецкого и американского производства у одной небольшой сингапурской фирмы. Другие фирмы поставляли запрещенную западными санкциями продукцию в Россию для Службы внешней разведки (СВР), госконцерна "Ростех", российского Минобороны и "Росатома".

Продление "зерновой сделки"

Заместители министров обороны Турции, Украины и России 5 мая проведут в Стамбуле встречу по вопросу продления "зерновой сделки", сообщили турецкие информагентства со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара. Министерство иностранных дел РФ в комментарии РИА "Новости" отметило, что "вопрос не согласован".

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