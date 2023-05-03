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Взрыв беспилотника над КремлемФото: Ostorozhno Novosti/REUTERS
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Россия обвинила Украину в атаке резиденции Путина в Кремле

Сергей Гуща
23 мин. назад

В Киеве отвергли обвинения Кремля. По мнению советника украинского президента Подоляка, Москва ищет предлог для масштабного теракта.

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Россия обвинила "киевский режим" в атаке кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина с использованием беспилотников. Как заявила пресс-служба Кремля, в ночь на среду, 3 мая, два беспилотных летательных аппарата "были выведены из строя" в результате "предпринятых военными и специальными службами действий с применением систем радиолокационной борьбы". Вследствие падения дронов и разлета их осколков "на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", "президент не пострадал", во вторник он находился в Петербурге, а в среду работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, говорится в сообщении.

В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ" и пригрозили "принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным".

Подоляк: Россия явно готовит теракт

Украина отвергла обвинения России. "Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи", - заявил в среду в Twitter советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем".

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