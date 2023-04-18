В России отменили шествие "Бессмертного полка" 9 мая
Ольга Лебедева
14 мин. назад
Традиционные шествия "Бессмертного полка" в День Победы в этом году не состоятся из "соображений безопасности", портреты ветеранов предлагается размещать в соцсетях и на автомобилях, заявили организаторы.
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В День Победы 9 мая в России не состоятся шествия "Бессмертного полка". Организаторы в этом году отказались от его проведения в российских городах, сообщает во вторник, 18 апреля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря движения Ольгу Байбулову. По ее словам, в этом году решено "уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире". "Традиционный формат" акции тем самым будет расширен, а чтить память советских воинов, воевавших против гитлеровской Германии во Второй мировой войне, будут "в течение всего дня", добавила Байбулова.
В свою очередь сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева уточнила в интервью РИА "Новости", что решение "использовать максимально различные форматы" принято по причинам безопасности. Цунаева предложила желающим размещать фотографии своих родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде, автомобилях, а также на сайте движения, пишет ТАСС.