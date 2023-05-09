Оператор агентства AFP погиб под Бахмутом

Оператор AFP Арман Сольдин, освещавший бои под Бахмутом, погиб в результате удара ракетой "Град" в районе города Часов Яр, сообщают его коллеги.

Оператор французского информагентства AFP Арман Сольдин во вторник, 9 мая, погиб на востоке Украины, выполняя свою работу. Об этом сообщило агентство в Twitter, указав, что известие о гибели сотрудника потрясло его. "В мыслях мы с его семьей и близкими людьми", - говорится в твите.

По словам коллег Сольдина, ставших очевидцами трагедии, журналист погиб 9 мая, около 16:30 по местному времени в результате удара ракеты "Град" под городом Часов Яр вблизи Бахмута. "Его гибель - это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми сталкиваются журналисты каждый день, освещая войну в Украине", - указал председатель и главный исполнительный директор агентства AFP Фабрис Фрис, комментируя произошедшее.

"В Украине убит журналист Agence France-Presse, один из наших соотечественников Арман Сольдин. С первых часов конфликта он мужественно находился на передовой, чтобы установить факты. Чтобы информировать нас. Мы разделяем боль его близких и всех его коллег", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Официальный Киев в ночь на 10 мая также выразил "сердечные соболезнования" в связи с гибелью корреспондента AFP под Бахмутом.

Работа оператора AFP Армана Сольдина в Украине

Как пишет французская медиакомпания RFI на своем сайте , 32-летний уроженец Сараева (Босния и Герцеговина) Арман Сольдин ранее работал в Лондоне. В Украине он находился с 2022 года. Он входил в состав группы репортеров AFP, освещавшей первые дни полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Отмечается, что в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области Сольдин был вместе с четырьмя коллегами. Ни один из них не пострадал.

За неделю до гибели, 1 мая, Сольдин сделал следующую запись в своем микроблоге в Twitter: Вчерашнее попадание под "ливень" из ракет "Град" с группой копателей окопов - это, наверное, одно из самых страшных событий, которые я пережил за время нахождения в Украине, когда ракеты взрывались менее чем в 50 метрах от меня. Чистый ужас".

По подсчетам AFP, Арман Сольдин стал одиннадцатым представителем СМИ и третьим по счету французским журналистом, погибшим в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину.

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