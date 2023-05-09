Пригожин: Бригада МО РФ бежала с плацдарма в Бахмуте

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь пожаловался на отсутствие боеприпасов. Он сообщил, что 9 мая с плацдарма в Бахмуте бежала бригада Минобороны РФ.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь пожаловался на отсутствие боеприпасов, обвинил отдельных военных руководителей РФ в предательстве и сообщил, что одно из подразделений вооруженных сил РФ во вторник, 9 мая, оставило свои позиции в районе Бахмута Донецкой области.

"Сегодня одно из подразделений министерства обороны РФ бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как", - рассказал он в видеозаписи, распространенной его пресс-службой.

Бизнесмен уточнил, что позиции оставила 72-я бригада Минобороны РФ. По его словам, российские военные оставили стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК "Вагнер". "Они просто взяли и драпанули", - сказал Пригожин, не уточнив при этом, о каком участке фронта идет речь. Недавно, согласно видеозаписям, украинские войска наступали в поселке Сакко и Ванцетти на севере, а также заняли бывшую позицию ЧВК "Вагнер" в Озаряновке на юге от Бахмута.

Отсутствие боеприпасов

По словам Пригожина, ВСУ "рвут фланги" на Бахмутском направлении, проводят перегруппировку на Запорожском и в ближайшее время начнут контрнаступление.

Пригожин также заявил в видеозаписи, что Минобороны РФ так и не предоставило его ЧВК обещанных боеприпасов. По его словам, 8 мая в министерстве прошло совещание, на котором решили, что "Вагнер" получит лишь 10 процентов от запрашиваемого.

Евгений Пригожин пообещал, что ЧВК "Вагнер" не уйдет из Бахмута еще несколько дней и все еще надеется получить обещанные боеприпасы. Бизнесмен также утверждал, что Минобороны угрожало наемникам обвинениями в госизмене в случае оставления Бахмута.

Конфликт Пригожина с министерством обороны РФ

Формирования ЧВК "Вагнер" составляют основу российских сил в боях в Бахмуте. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что поддержку штурмовым отрядам боевиков оказывают войска ВДВ.

Евгений Пригожин уже не раз публично конфликтовал с Минобороны РФ из-за поставок боеприпасов. 5 мая Пригожин опубликовал видео на фоне трупов наемников, в котором матом кричал в адрес руководства Минобороны РФ, требуя предоставить группировке снаряды.

Затем он заявил, что ЧВК уйдет из Бахмута 10 мая. Спустя несколько дней, 7 мая, Минобороны, по словам Пригожина, пообещало предоставить "Вагнеру" столько боеприпасов, "сколько требуется для продолжения боевых действий".

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