Пригожин: ЧВК "Вагнер" может скоро прекратить существование

Евгений Пригожин вновь пожаловался на то, что Минобороны РФ не поставляет его боевикам боеприпасы. ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать, предположил он в интервью российскому блогеру.

Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, боевики которого уже многие месяцы ведут бои против украинских солдат в городе Бахмут Донецкой области, выразил мнение, что его ЧВК, возможно, в скором времени прекратит существование. "На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать", - сказал он в интервью российскому блогеру Семену Пегову, выложенном в соцсетях вечером в пятницу, 28 апреля.

"Мы уйдем в историю. Ничего страшного, так бывает", - сказал Пригожин. Как следует из размещенного в соцсетях видеоклипа, глава ЧВК связывает возможное прекращение существования его частной армии с тем, что министерство обороны РФ по-прежнему не поставляет его наемникам боеприпасы.

Пригожин уже не первый раз жалуется на "снарядный голод" и обвиняет отдельных членов российского военного руководства в "предательстве интересов страны". Когда именно он сделал свои нынешние заявления, неясно. Сам он пока не ответил за обращения СМИ с просьбой прокомментировать сказанное.

"Снарядный голод"

Агентство Reuters отмечает, что Евгений Пригожин известен жесткими и ироничными высказываниями, поэтому пока невозможно сказать, насколько серьезен он был в своем нынешнем заявлении. Только на днях он через короткое время опроверг собственное сообщение о том, что его подразделения приостанавливают обстрел Бахмута, чтобы позволить украинским войскам показать город американским журналистам. Буквально через пару часов он заявил, что это был просто "военный юмор", и обстрел Бахмута, конечно, продолжается.

На этой неделе Пригожин вновь сообщил, что его боевики несут тяжелые потери из-за нехватки боеприпасов. Он также выразил опасения по поводу вероятной контратаки хорошо оснащенной украинской армии в Бахмуте.

Наемники ЧВК "Вагнер" в прошлом участвовали в боях в Сирии, а также в конфликтах в целом ряде стран Африки. В январе США официально объявили эту ЧВК транснациональной преступной организацией и в наказание за поддержку российской армии в Украине заморозили ее активы в Соединенных Штатах.

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