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Фото: Violeta Santos Moura/REUTERS
Фото: Violeta Santos Moura/REUTERS
Часов Яр
Часов Яр - город в Бaхмутском районе Донецкой области Украины.
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Контекст
Выдержат ли линии обороны к северу от Харькова?
Выдержат ли линии обороны к северу от Харькова?
Каковы цели армии РФ в Харьковской области, есть ли угроза наступления на Сумы - интервью DW с Маркусом Райснером
Конфликты
17.05.2024
17 мая 2024 г.
07:41 мин.
Ресурсов нет. Эксперты о том, продержится ли Украина до лета
Ресурсов нет. Эксперты о том, продержится ли Украина до лета
Войска РФ захватили более 360 квадратных километров территории Украины. Придется ли ВСУ перейти в глубокую оборону?
Конфликты
26.04.2024
26 апреля 2024 г.
Бежать нельзя остаться. Эвакуация населения из Авдеевки
Бежать нельзя остаться. Эвакуация населения из Авдеевки
Подразделение полиции "Белый ангел" занимается эвакуацией населения из прифронтовых городов
Политика
18.04.2023
18 апреля 2023 г.
07:14 мин.
Всего публикаций: 12
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