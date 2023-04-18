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Разрушенная обстрелами детская площадка в Часовом Яре, апрель 2023 года.
Фото: Violeta Santos Moura/REUTERSФото: Violeta Santos Moura/REUTERS

Часов Яр

Часов Яр - город в Бaхмутском районе Донецкой области Украины.

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Контекст

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Выдержат ли линии обороны к северу от Харькова?

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Ресурсов нет. Эксперты о том, продержится ли Украина до лета

Ресурсов нет. Эксперты о том, продержится ли Украина до лета

Войска РФ захватили более 360 квадратных километров территории Украины. Придется ли ВСУ перейти в глубокую оборону?
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Бежать нельзя остаться. Эвакуация населения из Авдеевки

Бежать нельзя остаться. Эвакуация населения из Авдеевки

Подразделение полиции "Белый ангел" занимается эвакуацией населения из прифронтовых городов
Политика18 апреля 2023 г.07:14 мин.
Всего публикаций: 12