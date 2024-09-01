Британская разведка: Войска РФ стоят в 10 км от Покровска

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки сообщило в своем посте в сети X в воскресенье, 1 сентября, что российские сухопутные войска ускорили темпы продвижения к Покровску за последние семь дней. Сейчас они с высокой степенью вероятности находятся в 10 км от городской черты. Разведчики не сомневаются, что российские войска войдут в застроенную зону, но предполагают, что тогда темпы наступления, вероятно снизятся.



Покровск служит ключевым логистическим узлом Донецкой области, и в случае его потери, украинские пути снабжения удлинятся и перенаправятся. Это затруднит снабжение украинской армии и маневрирование ресурсами между несколькими укрепрайонами в районе Угледара и Часова Яра.



На всех других участках фронта в восточной и южной Украине, указывается в сообщении. Оперативные темпы в последнюю неделю оставались низкими и существенных изменений территориального контроля не произошло.

Министерство обороны России сообщило 1 сентября о занятии двух населенных пунктов в Донецкой области - поселков Птичье (24 км от Покровска) и Выемка (23 км к северу от Бахмута).