Главком ВСУ сообщил о "жестких боях" под Покровском

Самая сложная ситуация в зоне боевых действий до сих пор на Покровском направлении, заявил Александр Сырский. По его словам, РФ "бросает в бой все, что может двигаться и наступать".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 29 августа, рассказал о ситуации на Покровском направлении. По его словам, она сейчас является самой сложной в зоне боевых действий. "Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск", - написал Сырский на своей странице в Facebook.

Главком ВСУ сообщил, что несколько дней подряд он работал в бригадах, ведущих оборону на этом направлении. "Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника", - отметил Сырский. Он добавил, что в таких условиях главная задача - усилить оборону войск на самых сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других средств.

Владимир Зеленский провел два "важных совещания"

29 августа президент Украины Владимир Зеленский провел два "важных совещания", как он сообщил в соцсетях. Первое, по его словам, прошло с участием Александра Сырского и начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича и касалась ситуации на фронте. "Детально по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретных оборонных действий. Благодарю все подразделения, которые действительно устойчиво бьются на позициях", - написал Зеленский в Telegram. На совещании также обсуждали операцию в Курской области России - по словам президента Украины, задачи операции "реализуются".

"Второе совещание - главком Сырский, глава СБУ Малюк, руководитель ГУР Буданов и Минстратегпрома - Камышин. Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - добавил он.