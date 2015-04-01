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Темы выпуска:
00:00 DW Новости с Еленой Барышевой
00:43 Почему Зеленский уволил главкома ВВС ВСУ, кризис на донбасском фронте
05:52 Что говорят в Киеве о потере истребителя и увольнении главкома ВВС: прямое включение с корреспондентом DW
09:56 Какие ракеты производит Украина и когда их будет достаточно
14:08 Блокировка Твиттера в Бразилии вызвала гневную реакцию Илона Маска
18:25 Медиазона обновила данные о потерях РФ в войне
22:18 Дания и Германия раз в десять лет проверяют свою общую границу
24:57 Травля и языковой барьер: почему украинским детям сложно учиться в польских школах