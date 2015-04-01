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Почему Зеленский уволил главкома ВВС ВСУ

Елена Барышева
31 августа 2024 г.

Потеря истребителя F-16 повлекла за собой кадровые перестановки в командовании Воздушных сил ВСУ, а также публичную перепалку между депутатом Верховной Рады и уволенным командующим. Тем временем Россия развивает наступление в Донбассе, приближаясь к стратегически важному городу Покровск.

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Темы выпуска:

00:00 DW Новости с Еленой Барышевой

00:43 Почему Зеленский уволил главкома ВВС ВСУ, кризис на донбасском фронте

05:52 Что говорят в Киеве о потере истребителя и увольнении главкома ВВС: прямое включение с корреспондентом DW

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