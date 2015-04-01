Почему Зеленский уволил главкома ВВС ВСУ

Потеря истребителя F-16 повлекла за собой кадровые перестановки в командовании Воздушных сил ВСУ, а также публичную перепалку между депутатом Верховной Рады и уволенным командующим. Тем временем Россия развивает наступление в Донбассе, приближаясь к стратегически важному городу Покровск.

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