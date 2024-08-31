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Пять человек погибли при российском ударе по Часову Яру

Сергей Куприков
31 августа 2024 г.

По заявлению одного из представителей ВСУ, город, часть которого контролируют российские войска, почти полностью разбит.

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Часов Яр (фото из архива)
Часов Яр (фото из архива)Фото: Photoshot/picture alliance

Российские военные утром субботы, 31 августа, обстреляли Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области, в результате чего погибли не менее пяти человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. "По меньшей мере пять человек погибли в результате обстрела Часова Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет", - написал он в Telegram.

"Часов Яр - город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более 2 лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!", - призвал Филашкин.

Российские войска контролируют часть города

Российские военные контролируют часть города. 29 августа представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Андрей Полухин заявил в эфире телемарафона "Мы - Украина", что оккупационные войска сейчас контролируют примерно 40% Часова Яра.

По его словам, в случае полного захвата населенного пункта войска РФ смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами как Константиновка, Дружковка, Краматорск и логистическим путем между ними. Это будет "очень опасная вещь в плане развития их успеха" по захвату Донецкой области в ее административных границах. "Сейчас город Часов Яр разбит. Враг оставляет после себя след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - заявил спикер.

Через несколько часов после своего заявления Полухин в комментарии изданию "РБК-Украина" отметил, что ошибся и противник, на самом деле, контролирует гораздо меньшую территорию.

30 августа российские войска нанесли артиллерийский удар "Ураганом" по городу Курахово в Донецкой области. В результате попадания в жилой дом погиб один мирный житель и еще шесть человек пострадали.

 

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