Пять человек погибли при российском ударе по Часову Яру

По заявлению одного из представителей ВСУ, город, часть которого контролируют российские войска, почти полностью разбит.

Российские военные утром субботы, 31 августа, обстреляли Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области, в результате чего погибли не менее пяти человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. "По меньшей мере пять человек погибли в результате обстрела Часова Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет", - написал он в Telegram.

"Часов Яр - город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более 2 лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!", - призвал Филашкин.

Российские войска контролируют часть города

Российские военные контролируют часть города. 29 августа представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Андрей Полухин заявил в эфире телемарафона "Мы - Украина", что оккупационные войска сейчас контролируют примерно 40% Часова Яра.

По его словам, в случае полного захвата населенного пункта войска РФ смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами как Константиновка, Дружковка, Краматорск и логистическим путем между ними. Это будет "очень опасная вещь в плане развития их успеха" по захвату Донецкой области в ее административных границах. "Сейчас город Часов Яр разбит. Враг оставляет после себя след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - заявил спикер.

Через несколько часов после своего заявления Полухин в комментарии изданию "РБК-Украина" отметил, что ошибся и противник, на самом деле, контролирует гораздо меньшую территорию.

30 августа российские войска нанесли артиллерийский удар "Ураганом" по городу Курахово в Донецкой области. В результате попадания в жилой дом погиб один мирный житель и еще шесть человек пострадали.