Ресурсов нет. Эксперты о том, продержится ли Украина до лета

По оценкам, более 360 квадратных километров территории захватили российские войска с начала этого года. Придется ли ВСУ вскоре выбирать между глубокой обороной и освобождением территорий, и на что хватит западной помощи?

Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Очеретино - названия этих и других мелких населенных пунктов на востоке Украины, где за последние недели уже продвинулись российские войска, или куда они готовятся наступать, редко попадают в мировые газетные заголовки.

Эти поселки лишены того стратегического значения, какое имели Бахмут или Авдеевка, в настоящий момент занятые российскими войсками, либо Часов Яр, который расположен на возвышенности и является важной точкой в обороне. К нему российская армия упорно пытается пробиться, чтобы, как считают в украинском командовании, захватить город к "сакральной" для Кремля дате - 9 мая.

Часов Яр, за который сейчас идут бои Фото: Photoshot/picture alliance

Согласно апрельскому анализу вашингтонского Института изучения войны (ISW), с начала этого года российские войска уже "захватили более 360 квадратных километров украинской территории, что сопоставимо по размерам с Детройтом" - крупнейшим городом американского штата Мичиган. Такое сравнение, пожалуй, далеко не случайное, ведь Детройт - это еще и знаменитый индустриальный центр. Украинский Донбасс до российского вторжения тоже славился своей промышленностью.

Насколько реалистично для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвоевать захваченные РФ территории и достаточно ли для этого будет последних пакетов помощи от США, ЕС и Великобритании?

Угроза Украине с нескольких направлений фронта

Прошлым летом украинские военные и некоторые обозреватели были исполнены оптимизма по поводу перспектив контрнаступления ВСУ. Впрочем, в итоге "Украина не добилась желаемых результатов", признал 1 декабря президент Владимир Зеленский. Еще с осени 2023 года большие потери украинской армии и нехватка боеприпасов, усилившиеся на фоне приостановки американской помощи, дали возможность российским войскам перехватить инициативу и вернуться к наступлению. Продвигаясь малым темпом, не считаясь с потерями, войска РФ достигли ограниченных, но важных территориальных завоеваний, вынудив Украину отступать, и не переставая наносить с воздуха серьезный ущерб ее инфраструктуре.

"Без артиллерийских снарядов любой фронт обречен на поражение… Потери будут возрастать из-за невозможности адекватно ответить огнем", - поделился мнением в беседе с DW на условиях анонимности командир одного из украинских артиллерийских подразделений. Военный оценивает дальнейшее развитие ситуации довольно мрачно. "В какой-то момент, - говорит офицер, - мы окажемся в состоянии, когда уже никто не сможет уберечь фронт - все будут либо мертвы, либо ранены". Результатом может стать "потеря позиций и обрушение фронта", предупреждает он.

Артиллеристы 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ на фронте Фото: ANATOLII STEPANOV/AFP

Российская армия, тем временем, продолжает наносить удары по украинским позициям, не экономя боеприпасы, авиабомбы, дроны и ракеты. По некоторым экспертным оценкам, дисбаланс применения снарядов составляет 10:1. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на этой неделе заявил, что военно-промышленный комплекс РФ производит оружие и боеприпасы в количестве, даже превышающем фронтовые нужды. "Значительная часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады", - сказал он.

По данным журнала Foreign Policy, американские и европейские заводы по производству снарядов "только начинают работать с удвоенной отдачей", чтобы обеспечить ВСУ, в частности, необходимыми для обороны кассетными боеприпасами, тогда как Россия планирует в 2024 году произвести 3,5 миллиона снарядов, а до конца года, возможно, увеличит производство до 4,5 миллионов. Следовательно, совокупно это может превысить количество обещанных от ЕС 1,1 миллиона снарядов и чешскую инициативу приобретения снарядов для Украины, примерно на 1 миллион единиц.

Только "временное облегчение" после решения США о помощи

Что может противопоставить этому Украина? Отвечая на данный вопрос в интервью подкасту DW "Геофактор", исследователь эволюции и будущего военных конфликтов при лондонском Международном институте стратегических исследований (IISS) Франц-Штефан Гади (Franz-Stefan Gady), предположил, что в течение следующих 12 месяцев Украина будет в силах только лишь поддерживать оборонную стратегию.

Гади, недавно завершивший исследование соотношения использования боеприпасов на фронте в Украине, прогнозирует, что проблемы Киева далее усугубятся нехваткой личного состава ВСУ. Техника и ударные системы "не решат проблему острейшей нехватки человеческого ресурса. Украина все еще страдает от серьезного дефицита солдат, и пакет США не сможет облегчить эту проблему", - полагает он.

На потенциальную опасность неукомплектованности личного состава обращает внимание и офицер службы Генштаба австрийской армии и глава одного из отделов Военной академии в Вене Маркус Райснер (Markus Reisner). Сдерживая атаки россиян, Украина уже развернула почти все имеющиеся боевые резервы. "Так что ресурсов уже нет, и может наступить прорыв", - сказал Райснер в комментарии немецкому новостному телеканалу n-tv.

Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

Аналитики Института мировой экономики (IfW) из Киля, на севере Германии, ведущие постоянный мониторинг западной помощи Киеву, также прогнозируют, что принятых пакетов помощи, в том числе и от США, на рекордную сумму почти в 61 миллиард долларов, будет недостаточно для новых наступательных операций ВСУ. "Это крайне необходимая поддержка, но в общем плане она не меняет правила игры и обеспечит лишь временное облегчение", - комментирует руководитель подразделения Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).

С имеющимися ресурсами, вероятность отвоевания ВСУ захваченных территорий в ближайшей перспективе скептически оценивает отставной полковник, в прошлом командующий британскими силами в Афганистане Ричард Кемп. По его оценкам, "хотя новые пакеты помощи помогут сдержать (наступление РФ. - Ред.), они не дадут возможности Украине перехватить инициативу и вернуться к наступлению", - приводит его анализ газета The Daily Telegraph.

Скепсис Кемпа обусловлен также и тем, что "утомленная войной Украина просто не имеет достаточно войск и после более чем двух лет тяжелых сражений, похоже, не очень желает начинать необходимую ей большую мобилизацию". У ВСУ, по его оценкам, есть не более шести месяцев для того, чтобы попытаться достичь прорыва.

"Ясно, что теория победы России на данном этапе заключается в том, чтобы переждать западную помощь Украине и использовать свое численное превосходство. У них больше живой силы, их оборонная промышленная база также превосходит украинскую, - сказала в интервью подкасту DW "Геофактор" научная сотрудница вашингтонского Stimson Center Келли Грико. - По сути, их идея состоит в том, чтобы выиграть войну на истощение".

Надежда на ATACMS и F-16

Впрочем, не все опрошенные DW обозреватели рисуют свои прогнозы исключительно в серо-черных тонах. С поступлением всей обещанной помощи, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, ВСУ получат все шансы переломить ситуацию, считает старший научный сотрудник Королевского колледжа в Лондоне Майк Мартин. Таким переломным моментом, говорит он, ориентировочно к лету, может стать комплексный координированный удар с применением ракет ATACMS и Storm Shadow по Крымскому мосту. "Разрушение этой незаконной архитектурной конструкции станет для России большим символическим ударом, - говорит эксперт. - А на войне символизм и психологический фактор играют большую роль".

Последний американский пакет помощи - это фактически кредит времени не только для Украины, но и для Европы, сказал DW руководитель Центра безопасности и обороны Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) в Берлине Кристиан Меллинг (Christian Mölling): "Американцы выиграли для нас время, дальше должна пойти помощь из Европы". Накопившиеся за последние полгода сложности и проблемы в ожидании американской помощи Украина и западные партнеры 26 апреля обсуждают на очередной встрече контактной группы в формате "Рамштайн".