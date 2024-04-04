Придется сдавать территории? Немецкие эксперты о тактике ВСУ

На фоне атак РФ по инфраструктуре украинских городов и ударов Украины по объектам в РФ ситуация на фронте остается сложной. ВСУ не хватает людей и боеприпасов. DW поговорила с немецкими экспертами о нынешней фазе войны.

Серия массированных ракетных ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре, которые Россия нанесла в течение последних двух недель, несколько отвлекла внимание от ситуации на фронте. Однако она остается сложной для украинской армии. Россия продолжает наступательные действия и после захвата Авдеевки в феврале. В частности, несколько дней назад, по данным ряда западных СМИ и военных аналитиков, Россия провела едва ли не самую масштабную танковую атаку за весь период боевых действий. Вблизи села Тоненькое, что к западу от Авдеевки, как пишут украинские военные корреспонденты, ВСУ удалось остановить атаку, уничтожив 20 из 48 единиц российской техники.

В чем заключается стратегическая оборона?

Отсутствие успеха украинского контрнаступления в 2023 году вместе с нынешним продвижением РФ и ее дальнейшими наступательными действиями, а также нехваткой боеприпасов и блокированием военной поддержки Украины со стороны США ставят Киев в невыгодное положение, считает немецкий военный эксперт, полковник в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter).

Военный эксперт Вольфганг Рихтер Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik

К этому, по его мнению, добавляется нехватка живой силы в ВСУ. Чтобы преодолеть ее, в Украине, в частности, снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по словам Рихтера, "был прав в своей оценке ситуации в том смысле, что Украине надо переходить к стратегической обороне и что недостаток живой силы надо восполнять дополнительной мобилизацией". Тогда Залужный говорил о необходимости мобилизовать еще 500 тысяч человек.

Что же касается стратегической обороны, то она, по словам Рихтера, означает, что "с учетом недостатка сил надо сконцентрировать свои части, выровнять фронт, не защищать слишком большие территории, а сдавать их, если их удержание не оправдывает себя или есть риск, что собственные войска могут попасть в окружение". "Такие инциденты, как в Авдеевке, не должны повторяться. Надо следить за тем, чтобы не было поспешных отступлений. Надо основательно готовиться", - говорит эксперт. Украине, по мнению Рихтера, стоит сконцентрироваться на строительстве оборонительных укреплений, в частности, второй и третьей линии обороны. "На это нужно время. Но в результате это дает преимущества обороняющейся стороне", - убежден он.

Атаки дронами по РФ имеют военный и психологический эффект

В то же время говорить об отсутствии военных успехов Украины в целом нельзя. В марте подразделения "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона", воюющих на стороне ВСУ, пересекли украинско-российскую границу и воевали с армией РФ уже на территории России. Но главные успехи Украины связаны не столько с событиями на фронте, сколько с ударами дронов по целям в глубине российской территории - по топливным базам, нефтеперерабатывающим заводам или же, как накануне в Татарстане, даже по заводу по производству дронов.

Эксперт Нико Ланге Фото: Konrad-Adenauer-Stiftung/Wikimedia

По словам эксперта Мюнхенской конференции по безопасности, бывшего сотрудника министерства обороны ФРГ Нико Ланге (Nico Lange), такие удары "имеют очень большой смысл" для Украины, ведь дроны являются относительно недорогими, и Россия, очевидно, может мало что сделать против них. "Это направлено против производства тех дронов, которые каждую ночь летают в Украине. Ведь ПВО в Украине мало, боеприпасов для него не хватает", - говорит эксперт.

Другой эффект от украинских атак, по словам Ланге, - психологический. У многих россиян, мол, возникает впечатление, что "Россия не может защищать свою страну". "Конечно, пропагандой можно всегда отвлекать внимание на другие дела, но мне кажется, что это имеет также психологический эффект внутри России", - говорит эксперт.

Четыре элемента нынешней стадии войны в Украине

Ланге раскладывает нынешний ход войны на четыре элемента. Среди них и усиленные атаки РФ по украинской энергоинфраструктуре, и попытки продвинуться на востоке после захвата Авдеевки, и дроновые атаки Украины на российские промышленные объекты. Еще один элемент войны, по словам эксперта, - это военная активность Украины в регионе Черного моря. "Украина по-прежнему способна влиять на ситуацию - и с помощью ракет, и с помощью дронов. И корабли, и логистика России там имеют проблемы", - говорит Ланге. А вот продвижение войск РФ на востоке после Авдеевки он считает малоуспешным и отмечает большие потери личного состава и техники российской армией. "И если Россия не может продвинуться дальше сейчас, когда в Украине проблема с боеприпасами и вопрос с мобилизацией не решен, то тогда ситуация, с точки зрения России, будет только хуже, когда эти вопросы будут решены", - предполагает эксперт.

Он напоминает о запущенной Чехией инициативе по закупке боеприпасов для украинской артиллерии, которая "уже дает результаты", а также о принятом в первом чтении законе о мобилизации в Украине. Нико Ланге убежден, что больших возможностей для наступательных операций у России уже нет. "Для меня тактика России выглядит так: если мы не можем захватить, тогда будем разрушать все, - говорит он, имея ввиду атаки по крупным украинским городам последних недель. - Это совершенно не подходит под (российский нарратив. - Ред.) о "наших людях, которых нужно защищать". Это просто деструктивная, грубая, циничная игра России".

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