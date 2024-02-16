"Стратегически важно". Западные эксперты о боях за Авдеевку

Авдеевка - одна из горячих точек на фронте. Для Украины - это "ворота в Донецк", для войск РФ - путь к дальнейшей оккупации Донецкой области. Почему положение там критическое и что это значит для ситуации на фронте?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров 14 февраля посетили воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях фронта. Сырский отметил, что оперативная обстановка там "чрезвычайно сложная и напряженная". "Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов", - сказал он.

15 февраля в район Авдеевки с целью усиления украинских войск была срочно передислоцирована третья отдельная штурмовая бригада (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). А 16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале сообщил, что командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки для сохранения личного состава и перегруппировки на новые позиции. "Тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции", - пояснил командующий.

По имеющимся данным, российская армия наступает на Авдеевку с севера, юга и востока, пытаясь перерезать последние пути обеспечения ВСУ. "Самое угрожающее направление у нас - это Первомайское и Невельское. Штурмуют и днем, и ночью. Противник применяет тактику действия в виде малых групп", - передал в разговоре с DW последние новости с фронта начальник артиллерии 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ подполковник Виталий Подвысоцкий.

Какого развития событий стоит ожидать в ближайшие дни на Авдеевском направлении и какое влияние это может оказать на дальнейший ход военных действий, DW спросила военных аналитиков из Германии, Австрии и Великобритании.

Стратегическое военное значение Авдеевки

Авдеевка с начала военных действий на востоке Украины в 2014 году находится на передовой. Когда-то здесь проживало около 30 тысяч гражданских, из которых, по состоянию на начало февраля 2024 года, оставалось лишь около 900 человек. Городок ранее был известен как центр тяжелой промышленности, прежде всего, благодаря здешнему коксохимическому заводу - в народе просто "Коксохим". Сегодня - это самый большой украинский форпост на оккупированных Россией территориях Донецкой области. По словам обозревателей, это своеобразные "ворота в Донецк" и фактически в его окрестности.

Военный эксперт Нико Ланге Фото: DW

Следовательно, контроль над этим населенным пунктом представляет как стратегическое, так и символическое значение для обеих сторон, а также может служить плацдармом для дальнейшего продвижения армий. "Для России захват Авдеевки - это возможность доказать, что она способна завоевывать новые территории. Для Украины - это вопрос удержания городов и нанесения потерь российской стороне", - комментирует эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange).

"Совсем рядом пролегают ключевые автомагистрали, - напоминает, в свою очередь, эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон. - А это значит, что россиянам будет легче подготовить наступление на Славянск и Краматорск. Первой частью пазла является Бахмут, который они смогут использовать как плацдарм, а второй стала бы тогда Авдеевка, откуда можно наступать далее на запад", - говорит Мирон и добавляет, что взятие силами РФ одного из наиболее укрепленных украинских городов имело бы еще и "чрезвычайно символическое" значение.

Почему Авдеевку сравнивают с Бахмутом

Несмотря на превосходящие силы российской армии, а украинская сторона говорит о соотношении один к семи, ВСУ продолжают оборонять Авдеевку, привлекая все новые силы. Некоторые обозреватели усматривают в этом прямые параллели с обороной Бахмута, который даже называли "крепостью". С той лишь разницей, что у российских сил все еще достаточно ресурсов для проведения известных по Бахмуту "мясных штурмов", тогда как украинская армия вынуждена все больше полагаться на работу весьма ограниченных дальностью полета дронов, экономя артиллерийские боеприпасы.

Военный эксперт Маркус Райснер Фото: BMVL

Военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии и глава одного из отделов Военной академии в Вене Маркус Райснер (Markus Reisner) напоминает, что в свое время новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался как можно дольше удержать оборону Бахмута с тем, чтобы максимально истощить наступательный ресурс российских регулярных сил и наемников, таким образом не дав им возможности подготовиться к еще более масштабному наступлению.

Сегодня ситуация с Авдеевкой очень похожа на бахмутскую, отмечает австрийский военный. Однако, учитывая опыт обороны Бахмута, завершившийся в итоге отступлением украинских войск, Райснер считает более целесообразным беречь имеющиеся ресурсы даже ценой возможного отступления к более выгодным для обороны рубежам. Несмотря на это, Райснер допускает, что перед главнокомандующим ВСУ поставлена четкая политическая задача - удержание и оборона этой территории.

"Предполагаю, что решение оборонять Авдеевку вместо того, чтобы сокращать линию фронта, могло быть частью конфликта между генералом Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским, в результате которого генерал Сырский стал главнокомандующим", - соглашается с оценкой Райснера Нико Ланге.

Артиллерия как решающий фактор

Как следует из мониторинга вашингтонского Института изучения войны (ISW), линия фронта в Украине за последние недели и месяцы почти не изменилась. Впрочем, уже в ближайшие дни и недели бои за контроль над Авдеевкой могут достичь своей кульминации, а их результат непременно скажется на дальнейшем развитии событий на фронте. "Сейчас ситуация для украинцев выглядит не лучшим образом, ведь, очевидно, российским войскам удалось почти окружить город и тактически закрепиться на южных окрестностях", - говорит Марина Мирон. Она затрудняется сказать, как долго еще украинцы смогут удерживать позиции, учитывая дефицит артиллерийских снарядов.

Эксперт Королевского колледжа Лондона Мария Мирон Фото: DW

О риске перехода Авдеевки под контроль РФ ввиду дефицита боеприпасов у украинской армии предупредил 15 февраля и координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Именно на "снарядный голод" как на главный фактор риска для украинской обороны Авдеевки указывают все опрошенные DW эксперты. Маркус Райснер в этой связи даже проводит параллели с Первой мировой войной, когда в 1915 году боеприпасов критически не хватало британским войскам, а раскрутить индустриальный маховик, увеличив производство, удалось далеко не сразу. "На данный момент можно сказать, что это война на истощение. А это значит, что на поле боя работают те же системы вооружений, используемые даже в Первой и Второй мировых войнах. Это артиллерия. Именно артиллерия на данный момент является одной из решающих "систем вооружений", - утверждает Райснер.

Следующие месяцы - наиболее критические

Возникший сейчас дефицит боеприпасов объясняется ошибочными оценками относительно того, сколько времени потребуется для наращивания производства, согласен с мнением австрийского коллеги военный эксперт из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel).

По его словам, хотя Евросоюз уже не успеет поставить Украине боеприпасы вовремя и в обещанном количестве, с лета и ближе к концу года ситуация с обеспечением будет выглядеть гораздо лучше. "В 2023 году предполагали, что контрнаступление (ВСУ. - Ред.) окажется успешным, а затем наступит черед переговоров и прекращения огня, чего впрочем, так и не случилось", - поясняет Грессель причины проволочек с заключением контрактов на производство боеприпасов.

Следующие дни и недели в ожидании пополнения запасов боеприпасов могут стать наиболее изнурительными для украинской армии. Учитывать следует и политические риски, связанные, прежде всего, с выборами президента США. "Поэтому очень трудно думать о долгосрочных стратегиях", - комментирует Нико Ланге. "Но полагаю, что на обоих фронтах: и на юге, и на востоке это будет очень, очень трудный год для Украины", - резюмирует эксперт.

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