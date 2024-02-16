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Бои за Авдеевку: Зеленский обещает ВСУ необходимую поддержку

Александр Дельфинов
16 февраля 2024 г.

Командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский назвал обстановку в Авдеевке сложной, но контролируемой. Ожесточенные бои идут в черте города.

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Разрушенные здания в Авдеевке Донецкой области
Разрушенные здания в Авдеевке Донецкой областиФото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

На фоне ожесточенных боев за Авдеевку в  Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский пообещал всю необходимую поддержку украинским военным на восточном фронте. "Делаем максимум для того, чтобы наши воины сохраняли достаточные управленческие и технологические силы, чтобы сохранить больше украинских жизней", - заявил глава украинского государства в традиционном вечернем видеообращении в четверг, 15 февраля.

Зеленский рассказал, что встретился с недавно назначенным новым главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым, которые доложили о результатах своей поездки на позиции на восточном направлении обороны от российской агрессии.

Ожесточенные бои в Авдеевке

В тот же вечер командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский назвал обстановку в Авдеевке "сложной, но контролируемой". По его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и подготовлены новые позиции. При этом ожесточенные бои идут в черте города, украинские войска "применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага", написал Тарнавский в Telegram.

Белый дом: Авдеевка может пасть из-за недостатка боеприпасов

Конгресс США должен как можно скорее одобрить новые поставки военной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, бои на восточном фронте достигли крайне высокой интенсивности, а ситуация в Авдеевке близка к критической.

Город может быть оккупирован войсками РФ, потому что "у украинских войск заканчиваются артиллерийские боеприпасы", подчеркнул Кирби, назвав "огромной" цену за бездействие Конгресса, отказывающегося одобрить пакет помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Происходящее сейчас в Авдеевке может повториться и на другом участке фронта, предостерег представитель Белого дома.

The Washington Post: ВСУ отводят часть сил от Авдеевки

Между тем американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на украинские источники сообщает, что ВСУ начали частичный отвод своих частей от Авдеевки, а последним рубежом украинской обороны скорее всего станет коксохимический завод, подвергшийся значительным разрушениям. По словам источников WP, потеря Авдеевки - это "вопрос времени".

Украинские военные стреляют из противотанкового миномета в Авдеевке
Украинские военные в АвдеевкеФото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Возле коксохимического завода проходит главная линия снабжения обороняющей Авдеевку группировки ВСУ. Также сообщалось, что украинские силы подготовили запасную логистическую артерию для снабжения войск на случай, если будет перерезана основная - об этом 14 февраля в эфире телеканала "Рада" заявил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Оборона Авдеевки и российское наступление

Для подкрепления обороняющих Авдеевку подразделений туда была переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада, созданная на базе полка "Азов".

"Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая", - говорится в сообщении в Telegram-канале 3-й бригады, опубликованном 15 февраля. В свою очередь, Генштаб ВСУ ообщил, что российская армия "не оставляет попыток окружить Авдеевку", за минувшие сутки были отражены 34 российские атаки.

Собирающий и анализирующий информацию из открытых источников украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что части ВС РФ продвигаются на северных и южных направлениях Авдеевки.

Кроме того, по данным пророссийских "военкоров" и Telegram-каналов, войска РФ захватили главный въезд в Авдеевку, а украинские части потеряли контроль над некоторыми позициями в городе.

При этом, согласно всем имеющимся данным, окружения Авдеевки российскими частями не произошло. Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года, при этом сообщалось о высоких потерях с их стороны. Сообщалось, что целью непрекращающихся атак на город является в том числе полный захват Донецкой области, который может стать "подарком Путину" ко времени президентских выборов в РФ.

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