РФ потеряла в Авдеевке более 1000 военных на 1 кв. км

За два месяца наступления на Авдеевку российская армия потеряла убитыми и ранеными 13 тысяч человек, захватив 11,1 квадратного километра территории, свидетельствуют данные американской разведки.

За два прошедших месяца российская армия, пытаясь захватить Авдеевку в Донецкой области Украины, потеряла убитыми и ранеными около 13 тысяч солдат и офицеров, захватив при этом 11,1 квадратных километров территории. Тем самым потери РФ составили более 1000 человек на 1 квадратный километр. Об этом говорится в обнародованном во вторник, 12 декабря, аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW), ссылающегося в свою очередь на данные разведки США, которые на этой неделе рассекретил Белый дом.

Журнал Forbes, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что российские потери под Авдеевкой превысили общие потери российской армии за первые два месяца полномасштабноговторжения в Украину в 2022 году. Издание приводит также данные Госдепартамента США, согласно которым за первые полгода войны армия РФ потеряла около 20 тысяч убитыми и 50-60 тысяч ранеными.

За время наступления под Авдеевкой российские войска смогли продвинуться на 1,5-2 километра на северном фланге и примерно на столько же - на южном, сообщил главный аналитик ISW Джордж Баррос. По его сведениям, за первый месяц наступления россияне потеряли около 220 единиц боевой техники. Большинство погибших стали жертвами артиллерийских обстрелов.

Согласно рассекреченному докладу американской разведки, за время войны общие потери России в Украине убитыми и ранеными составили 315 тысяч военнослужащих. К началу войны против Украины российская армия располагала 3500 танками, из них 2200 уже выведены из строя. Кроме того, уничтожены 4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% от их общего числа.

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