Главком ВСУ: Обстановка на фронте - крайне сложная

Оперативная обстановка на авдеевском и купянском направлениях "чрезвычайно сложная и напряженная", сообщил Александр Сырский, побывавший на фронте вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров посетили воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях. "Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная", - написал Сырский в Telegram-канале по итогам рабочей поездки во вторник, 14 февраля.

По словам главкома, россияне имеют численное преимущество в личном составе, не считаются с потерями и продолжают использовать тактику "мясных штурмов". Кроме того, армия РФ активно "применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь" по позициям ВСУ, утверждает Сырский.

Украинские силы пытаются удержать позиции

Главком заверил, что ВСУ делают все возможное, чтобы не допустить продвижения войск РФ вглубь украинской территории и удержать занимаемые позиции, несмотря на сложную обстановку. "По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждение действий врага", - добавил Александр Сырский, не уточнив, о каких решениях идет речь.

Это первая поездка Сырского к линии фронта на востоке Украины с тех пор, как его назначили новым главнокомандующим ВСУ, вместо Валерия Залужного. Выступая с первым обращением после назначения, Сырский сообщил, что на повестке дня ВСУ "стоят новые задачи", прежде всего - военная логистика, обучение и подготовка личного состава, а также внедрение новых технических решений.

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