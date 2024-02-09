Новый главком ВСУ Сырский выступил с первым заявлением

Сырский назвал приоритетами для ВСУ военную логистику, обучение и подготовку личного состава, а также внедрение новых технических решений.

Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в пятницу, 9 февраля, выступил с первым обращением в этой должности после назначения накануне.

Поблагодарив военнослужащих, Сырский сообщил, что в повестке дня ВСУ "стоят новые задачи". "Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - заявил он.

К первоочередным задачам Сырский отнес военную логистику и соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением подразделений, обучением и подготовкой личного состава.

"Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне", - заявил Сырский. По его словам, только "изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий" позволят Украине добиться успеха.

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сменил главнокомандующего ВСУ, отправив в отставку Валерия Залужного и назначив на эту должность бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Он имеет успешный опыт обороны - провел Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления - Харьковская освободительная операция", - мотивировал это решение президент в своем обращении.

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